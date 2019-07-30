Як 2-кімнатну квартиру перетворити на 3-кімнатну: приклад "сталінки" у Києві

Двокімнатна квартира в будинку сталінського періоду в Печерському районі Києва трансформувалась у повноцінне просторе трикімнатне помешкання.

На прохання господарів – молодої пари з дитиною – дизайнери студії U Concept зробили ставку на практичність і функціональність, пише The Village.

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Вони також мали на меті зберегти історію будівлі, підкресливши триметрові стелі та відкритий незасклений балкон.



Колишня спальня перетворилась у простору студію / Фото: village.com.ua

Акцент – на переплануванні. За оригінальним плануванням квартира площею 52 метри квадратні була 2-кімнатною: з окремою вітальнею, спальнею та кухнею.

В дизайнерському варіанті вирішили відмовитись від кухні у вигляді окремої кімнати – вона перетворилась у спальню. Вітальню розділили на дитячу та гардероб. Простір між цими двома кімнатами, який в попередньому варіанті був окремою спальнею, перетворили на студію.

Порівняйте схеми, як змінилась квартира після перепланування:

Власники також хотіли, щоб їхня нова квартира була світлою і просторою, тому при підборі кольорів зробили акцент на відтінках білого, а освітлення зробили точковим.

У студії прямокутної форми облаштувати кухонну стінку світлого кольору. Навпроти неї контрастно темний диван, а біля вікна розташувалась обідня зона зі столом та стільцями.



У студії облаштували кухонну стінку і зону для відпочинку / Фото: village.com.ua



Світлі кухонні меблі підбирали в тон до міжкімнатних дверей / Фото: village.com.ua

Дитячу кімнату облаштували дворівневим ліжком, поруч – вмонтована в стіну м'ятно-сіра шафа та ніша, куди можна складати іграшки та інші дитячі речі.



Дворівневе ліжко і вмонтована в стіну шафа / Фото: village.com.ua

Ліжко та підлогу у спальні дорослих виконали у глибоко зеленому кольорі, який спонукає до релаксу та відпочинку.



Ліжко у спальній займає майже всю кімнату / Фото: village.com.ua

У схожій стилістиці з поєднанням білого, м'ятного та темно-зеленого ванна кімната.



Ванна виконана у біло-зелених кольорах / Фото: village.com.ua

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