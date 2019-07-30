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      Як 2-кімнатну квартиру перетворити на 3-кімнатну: приклад "сталінки" у Києві

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      2-кімнатна квартира у сталінці стала 3-кімнатною
      2-кімнатна квартира у сталінці стала 3-кімнатною / the-village.com.ua

      Двокімнатна квартира в будинку сталінського періоду в Печерському районі Києва трансформувалась у повноцінне просторе трикімнатне помешкання.

      На прохання господарів – молодої пари з дитиною – дизайнери студії U Concept зробили ставку на практичність і функціональність, пише The Village.

      Актуально! Скандинавський стиль в дизайні інтер'єру: лаконічно, практично, красиво

      Вони також мали на меті зберегти історію будівлі, підкресливши триметрові стелі та відкритий незасклений балкон.

      дизайн інтерєр перепланування
      Колишня спальня перетворилась у простору студію / Фото: village.com.ua

      Акцент – на переплануванні. За оригінальним плануванням квартира площею 52 метри квадратні була 2-кімнатною: з окремою вітальнею, спальнею та кухнею.

      В дизайнерському варіанті вирішили відмовитись від кухні у вигляді окремої кімнати – вона перетворилась у спальню. Вітальню розділили на дитячу та гардероб. Простір між цими двома кімнатами, який в попередньому варіанті був окремою спальнею, перетворили на студію.

      Порівняйте схеми, як змінилась квартира після перепланування:

       

      Власники також хотіли, щоб їхня нова квартира була світлою і просторою, тому при підборі кольорів зробили акцент на відтінках білого, а освітлення зробили точковим.

      У студії прямокутної форми облаштувати кухонну стінку світлого кольору. Навпроти неї контрастно темний диван, а біля вікна розташувалась обідня зона зі столом та стільцями.

      дизайн інтерєр квартири студія Київ
      У студії облаштували кухонну стінку і зону для відпочинку / Фото: village.com.ua

      дизайн інтерєр кухня студія
      Світлі кухонні меблі підбирали в тон до міжкімнатних дверей / Фото: village.com.ua

      Дитячу кімнату облаштували дворівневим ліжком, поруч – вмонтована в стіну м'ятно-сіра шафа та ніша, куди можна складати іграшки та інші дитячі речі.

      дизайн інтерєр квартир дитяча кімната
      Дворівневе ліжко і вмонтована в стіну шафа / Фото: village.com.ua

      Ліжко та підлогу у спальні дорослих виконали у глибоко зеленому кольорі, який спонукає до релаксу та відпочинку.

      дизайн інтерєр квартира спальня
      Ліжко у спальній займає майже всю кімнату / Фото: village.com.ua

      У схожій стилістиці з поєднанням білого, м'ятного та темно-зеленого ванна кімната.

      дизайн інтерєр ванна
      Ванна виконана у біло-зелених кольорах / Фото: village.com.ua

      Як освіжити інтер'єр ванної кімнати, читайте у матеріалі.

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      Теги: Поради Новини нерухомості України Ідеї для інтер'єру Дизайн Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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