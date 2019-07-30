Як 2-кімнатну квартиру перетворити на 3-кімнатну: приклад "сталінки" у Києві
Двокімнатна квартира в будинку сталінського періоду в Печерському районі Києва трансформувалась у повноцінне просторе трикімнатне помешкання.
На прохання господарів – молодої пари з дитиною – дизайнери студії U Concept зробили ставку на практичність і функціональність, пише The Village.
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Вони також мали на меті зберегти історію будівлі, підкресливши триметрові стелі та відкритий незасклений балкон.
Колишня спальня перетворилась у простору студію / Фото: village.com.ua
Акцент – на переплануванні. За оригінальним плануванням квартира площею 52 метри квадратні була 2-кімнатною: з окремою вітальнею, спальнею та кухнею.
В дизайнерському варіанті вирішили відмовитись від кухні у вигляді окремої кімнати – вона перетворилась у спальню. Вітальню розділили на дитячу та гардероб. Простір між цими двома кімнатами, який в попередньому варіанті був окремою спальнею, перетворили на студію.
Порівняйте схеми, як змінилась квартира після перепланування:
Власники також хотіли, щоб їхня нова квартира була світлою і просторою, тому при підборі кольорів зробили акцент на відтінках білого, а освітлення зробили точковим.
У студії прямокутної форми облаштувати кухонну стінку світлого кольору. Навпроти неї контрастно темний диван, а біля вікна розташувалась обідня зона зі столом та стільцями.
У студії облаштували кухонну стінку і зону для відпочинку / Фото: village.com.ua
Світлі кухонні меблі підбирали в тон до міжкімнатних дверей / Фото: village.com.ua
Дитячу кімнату облаштували дворівневим ліжком, поруч – вмонтована в стіну м'ятно-сіра шафа та ніша, куди можна складати іграшки та інші дитячі речі.
Дворівневе ліжко і вмонтована в стіну шафа / Фото: village.com.ua
Ліжко та підлогу у спальні дорослих виконали у глибоко зеленому кольорі, який спонукає до релаксу та відпочинку.
Ліжко у спальній займає майже всю кімнату / Фото: village.com.ua
У схожій стилістиці з поєднанням білого, м'ятного та темно-зеленого ванна кімната.
Ванна виконана у біло-зелених кольорах / Фото: village.com.ua
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