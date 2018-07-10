Як не побоятись кинути все і розпочати життя у мандрах: досвід української родини

Підкорити світ на двоколісному. Сім'я музикантів з гурту "Фолькнери" має намір об'їхати півсвіту. Ярина, Володимир і маленкий Марко підкорятимуть західну півкулю з наметами і на самих лише велосипедах. Це вже третя подібна родинна велоекспедиція. Цікаво, що після них на велосипеди сіли й інші.

Вісім років тому молода українська сім'я музикантів Володимир і Ярина вирішили кардинально змінило своє життя.

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"Подорожуємо на велосипедах до інших народів і збираємо фольклор пісенний, бо ми самі музиканти. Нам це цікаво, і часом ми відтворюємо цей зібраний фольклор з нашим гуртом "Фолькнери", – поділився мандрівник і музикант гурту "Фолькнери" Володимир Муляр.

Перша і найтриваліша експедиція "Фолькнерів" розпочалася на Майдані Незалежності у жовтні 2014-го. 14 країн увійшли до їхнього відеоблогу "Двоколісні хроніки". Після 25-ти тисяч кілометрів фінішували у Сіднеї.



Володимир і Ярина у Сіднеї

Там народився Марко. Тож у наступну експедицію Східною півкулею "фолькнери" вирушили вже утрьох.

Під час підготовки другої частини "Двоколісних хронік" ми з Володею економили на багатьох речах, але на трейлері для дитини ми не економили. Важливо дуже добре відрегулювати сидіння дитини, аби вона не перехилялась на один чи на інший бік,

– пояснила Ярина.

Мандрівники зізнаються: не таке страшне кочове життя, як зазвичай видається. У подорож, навіть з малюком, поїхати не проблема. І навіть не так вже й витратно. Жили здебільшого у наметі, у місцевих мешканців, а за потреби спонсори допомагали і з готелями.

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А це ще одна кочова сім'я. Благомир і Олена в мандрах вже півроку.



Владомир і Олена

Позаду 6 країн і понад 6 тисяч кілометрів. А надихнули їх саме "фолькнери".

Подивився відео, воно мені сподобалось і скинув Олені. А вранці просинаюсь, переді мною сидить Олена з такими-от очима і каже, чому ж ми ще не там?

– згадує мандрівник, психолог Благомир Довгань.

Саме в подорожі маленька Мія зробила перші кроки.

Подружжя повністю почало нове життя. Родина покинула бізнес, розпродала речі. Заробляти на життя почали теж по-новому.

Я заробляю в подорожі. Працюю в інтернеті і допомагаю людям з психологічними проблемами онлайн,

– сказав мандрівник.

На літо Благомир з Оленою повернуться додому в Київ, та вже у серпні продовжать свою навколосвітню подорож у напрямку Австралії. Потім через Південну і Північну Америку вже до Європи.