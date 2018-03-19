Як спланувати та пережити переїзд без стресу

В сучасному мобільному світі часто доводиться переїджати з одного помешкання в інше. Варто знати, як потрібно планувати переїзд та перевозити речі, щоб стрес від переїзду не вбив усю радість у новому житлі.

Поради про те, як правильно готуватися до переїзду розповів The Village.

Читайте також: Правильне планування сімейного бюджету: корисні поради

Сплануйте ваш переїзд

Іноді транспортні компанії можуть не лише перевезти речі, а й оцінити їхню кількість і готовність до відправлення. Особисті речі, одяг і книги доведеться збирати самостійно, але принаймні не треба буде мучитись із меблями та побутовою технікою. Перевізники можуть доставити коробки та інші інструменти, щоб зекономити вам нерви на забігах по магазинах.

Альтернатива – залучити в це родичів і друзів: так ви встигнете більше та матимете ще й моральну підтримку. Рідним на час переїзду можна доручити дітей.

Обрати транспортну компанію найлегше за рекомендаціями та в інтернеті. Можна знайти й приватних перевізників з фургонами – так дешевше, але вищі деякі ризики. Замовляючи машину, зверніть увагу на її облаштування: у фургоні мають бути спрямовувачі для меблевих кріплень і самі кріплення (ремені), неслизька підлога, м’яка оббивка стіни, а в ідеалі – гідроліфт для завантаження важких предметів.

Оцініть кількість речей для транспортування і зв’яжіться з компанією: десь машину треба замовляти заздалегідь, а десь у день переїзду. Також вам підкажуть, скільки знадобиться вантажників і часу. Якщо ви боїтеся не вкластися в часовий тариф транспортної компанії і доплачувати за зайву годину не хочете, обирайте комплексні тарифи. Вони є в багатьох перевізників, а ціни зазвичай залежать від кількості кімнат у квартирі. Комплексний тариф врятує і від нечесних працівників, які спеціально затягують, щоб отримати з вас більше.

Визначитися з масштабами «лиха» треба не лише для угоди з транспортувальниками. Якщо ви не мінімаліст, навряд чи вам вистачить на збори кілька вечорів після роботи. Краще взяти відгул на кілька днів.

Купіть матеріали

Вам знадобляться різні упаковки, щоб перевезти речі цілими. Базовий набір: коробки різних розмірів, скотч, ножиці та повітряно-пухирчаста плівка. Для запаковування меблів та великої техніки знадобиться гофрокартон, стретч-плівка і блоки пінопласту. Для дрібниць і крихких речей – поліетиленові пакети, спінений поліетилен і крафтовий папір. Для одягу і текстилю підійдуть вакуумні пакети. І не забудьте маркер, щоб підписати коробки.

Усе за цим списком можна купити онлайн, у тому числі на сайтах компаній-перевізників. Кількість коробок без досвіду розрахувати важко, тому беріть із запасом.

Позбирайте речі

Речі можна збирати у два підходи: за місцем зберігання та за типом предметів (спочатку всю спальню чи книги з усіх кімнат).

Краще почати з речей, якими ви користуєтеся найрідше і вони точно не знадобляться в тиждень переїзду. Далі – складайте більш потрібні речі, а інші коробки залиште на останній день, щоб скласти найнеобхідніше.

Наприклад: дитина у бабусі, тож можна зібрати її речі і всю кімнату; в офісі й кабінеті часто зберігається не найпотрібніше, також можна зібрати сезонний одяг і спортінвентар.

Аптечку й улюблену пательню запаковуйте наприкінці.

Крім цього, переїзд – це можливість позбутися непотребу. Можна влаштувати гаражний розпродаж і написати про це в соцмережах – нехай люди приїдуть і заберуть те, що їм потрібно. Можете продати непотріб на онлайн-барахолках.

Те, що не заберуть до переїзду, складайте в коробку і залишайте біля поштових скриньок у під’їзді. А ті речі, які віддати не наважуєтеся, складіть в одну коробку: можливо, легше буде визначитися на новій квартирі.



Є кілька правил запаковування речей.



1. Збирайте коробки невеликими партіями і заклейте їх скотчем. Головне при цьому – безпека, далі – компактність і насамкінець – зручність розпаковування. Стежте за вагою коробки, бо перевантажену легко впустити чи пошкодити.

2. Підпишіть коробки з кількох боків. Ідеально, щоб це був номер коробки, кімната і вміст. Під номером коробки можна детально розписати її вміст – це спростить пошук речей на новому місці. Коробки з крихкими предметами позначте знаком оклику. Завжди має бути зрозуміло, де у коробки верх і низ.

3. Одяг можна скласти у великі коробки чи сумки-баули. Запаковуйте одяг спочатку в вакуумні пакети – це захистить його від бруду та зекономить місце.

4. Крихкі речі на кшталт посуду щільно загортайте у повітряно-пухирчасту плівку та обмотуйте скотчем. Усе вільне місце в посуді та коробках заповнюйте зім’ятим крафтовим папером. Міцний посуд просто загорніть у крафт, а між предметами в коробці можна прокласти спінений поліетилен. Для посуду беріть невеликі коробки і ящики з міцним дном.

5. Дрібниці загортайте у крафт, щоб вони не змішалися й не розгубилися.

6. Крупні предмети та невелику техніку загортайте у декілька шарів повітряно-пухирчастої плівки чи спіненого поліетилену, обмотуйте скотчем і складайте у великі коробки.

7. Велику техніку не завжди перевозять у коробках, але краще перестрахуватися. Якщо залишилися «рідні» коробки з магазинів – чудово. Якщо ні, то підберіть за розміром. Незнімні дроти прикріпіть до корпусу скотчем, дверцята теж заклейте. Корпус обгорніть спіненим поліетиленом і помістіть у коробку, а пустоту заповніть пінопластом. Монітори треба обкласти гофрованим картоном і повітряно-пухирчастою плівкою.

8. Меблі перед перевезенням треба повністю звільнити і максимально розібрати: принаймні витягнути всі ящики й полиці, відкрутити дверцята й окремо запакувати елементи, які виступають, на кшталт ручок. Незнімні елементи (наприклад, ніжки) обгорніть стретч-плівкою і в неї ж загорніть м’які меблі та матраци. Так ви нічого не забрудните. Скляні дверцята та глянцеві поверхні треба додатково обкласти гофрокартоном. Меблі можна обгорнути пухирчасто-повітряною плівкою.

Як діяти в день переїзду?

У великих містах краще переїжджати пізно ввечері, вночі, дуже рано вранці чи на вихідних, щоб уникнути заторів. Наступні день-два бажано присвятити розпаковуванню речей.

Субота – це найпопулярніший день для переїзду, тому якщо переїжджати в суботу, то автомобіль треба замовляти заздалегідь. Погода в день переїзду теж важлива, особливо якщо ви переїжджаєте восени чи взимку. Краще обрати день без опадів та ожеледиці – це може ускладнити завантажування речей.

Переконайтеся, що в новому домі все готово: ліфт і замки працюють, проходи вільні, кришталеві люстри висять не занизько. Також захистіть картоном стіни коридорів, щоб не зіпсувати ремонт.

Тварин краще перевезти заздалегідь окремим транспортом чи залишити у когось. Якщо перевозите їх з собою, подбайте про клітку чи переноску в новому домі – без них тварини можуть заважати чи травмуватися.