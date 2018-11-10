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      Як активний відпочинок впливає на хвороби серця

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      Активний відпочинок зменшує ризик хвороб серця
      Активний відпочинок зменшує ризик хвороб серця / etnosvit.com

      Активність у повсякденному житті пов'язана зі здоров’ям серцево-судинної системи та довголіттям. І це не залежить від регулярності фізичних вправ.

      Про це заявили Елін Екблом-Бак та її колеги з госпіталю Каролінського університету (Швеція), які проаналізували дані понад 4 тисяч жителів Стокгольму, середній вік яких становив 60 років, пише Br. J. Sports Med.

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      На початку дослідження було оцінено фізичну активність добровольців, яка не була пов’язана з вправами, звички у тренуванні та стан здоров’я серцево-судинної системи на основі результатів медоглядів.

      via GIPHY

      За учасниками спостерігали 12,5 років для фіксування випадків серцево-судинних захворювань і смертності.

      З'ясувалось, що ті учасники, які мали високий рівень фізичної активності у повсякденному житті, незалежно від показників регулярності фізичних вправ, досягали кращих метаболічних факторів ризику порівняно з учасниками з низьким рівнем такої активності.

      Крім того, ризик першого серцево-судинного випадку і загальна смертність були нижчими серед людей з високим рівнем фізичної активності.

      via GIPHY

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      Теги: Здорове життя Здоров'я Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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