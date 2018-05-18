Як актори "Месників" виглядали в дитинстві: цікава фотопідбірка
Серія кінострічок "Месники" отримує дедалі більшу популярність, а зірки фільмів – успішність. Водночас у мережі з'явилась кумедна фотопідбірка, які зірки кінострічки про супергероїв виглядали в дитинстві.
Герої кінострічки настільки полюбились прихильникам, що людям часто складно уявити, як актори виглядають не в образах, що постають в "Месниках: Війна нескінченності". Користувачі мережі показали фотопорівняння, як "супергерої" виглядали в реальному житті, коли були звичайними дітьми.
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Тор (Кріс Гемсворт)
Чорна вдова (Скарлетт Йогансон)
Локі (Том Гіддлстон)
Чорна пантера (Чедвік Боузман)
Бакі (Себастіан Стен)
Людина-мураха (Пол Радд)
Капітан Америка (Кріс Еванс)
Гамора (Зої Салдана)
Тоні Старк (Роберт Дауні-молодший)
Ванда (Елізабет Олсен)
Доктор Стрейдж (Бенедикт Камбербетч)
Джерело: 24 Канал
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