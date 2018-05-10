Як алкоголь впливає на якість сексу: неочікувані результати

Американські вчені переконують, що алкоголь значно погіршує якість сексу. Все тому, що вживання спиртних напоїв – це популярна причина еректильної дисфункції у чоловіків.

Дослідження, яке опублікували в The Journal of Sexual Medicine, пише "Сегодня" показало, що у міру зростання кількість алкоголю в крові знижується здатність мозку відповідати на сексуальну стимуляцію.

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Науковці встановили, що низький рівень води пригнічує нервову систему і проблеми з сексуальною поведінкою.

Проте на жінок спиртні напої діють набагато сильніше. Багато хто помилково сприймає сексуальне збудження після келиха вина за щось ззовні. Все тому, що ці бажання є у жінки, просто під впливом алкоголю вони формуються.

Вчені переконані, що чим вищий рівень алкоголю в крові – тим довше відкладається настання оргазму. До того ж, його інтенсивність його не така сильна, як "на тверезу голову".

Алкоголь також, за думкою вчених, є причиною деградації організму.

До слова, регулярний секс покращує інтелект – робить людей кмітливішими. А ще він позитивно впливає на серцево-судинну систему.