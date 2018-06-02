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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як альтернатива телевізору: Xiaomi представила бюджетний проектор

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Xiaomi представила бюджетний проектор
Xiaomi представила бюджетний проектор / Фото з відкритих джерел

Телевізор з 100-дюймовою діагоналлю може дозволити собі далеко не кожен. При цьому ефекту «домашнього кінотеатру» можна досягнути за допомогою проектора.

Тим більше китайська компанія Xiaomi презентувала бюджетний варіант цього пристрою. Його назва – Xiaomi Mijia Projector. Він може показувати зображення в дозволі Full HD (1920 на 1080 пікселів), проектуючи його на будь-яку поверхню при діагоналі до 120-дюймів. Мінімальна відстань для виведення зображення – 3 метри.

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Підключити проектор можна до комп'ютерів, ноутбуків, смартфонів, ігрових приставок тощо.

Проектор Xiaomi Mijia Projector

Проектор Xiaomi Mijia Projector

Xiaomi Mijia Projector працює на 4-ядерному процесорі T968 з тактовою частотою 1,8 ГГц, який доповнений 2 ГБ оперативної і 16 ГБ постійної флеш-пам'яті. Також в нього вбудована DMD-матриця виробництва Texas Instruments з архітектурою Tilt & Roll Pixel (TRP).

Він забезпечує картинку, яскравістю на рівні 800 люмен, що приблизно на 5% більше, ніж у більшості конкурентів.

Xiaomi Mijia Projector оснащений портами HDMI 2.0 і USB 3.0, звичним 3,5 мм роз'ємом для музичних пристроїв, а також модулями Bluetooth 4.1 і Wi-Fi. Виробник заявляє підтримку технологій HDR10 і Dolby Digital + DTS.

Проектор має два динаміки, потужність кожного з яких складає 5 Вт. В проектор вже вбудована графічна оболонка Patchwall, на основі якої працюють всі фірмові телевізори.

У Китаї новинка від Xiaomi коштує 625 доларів (16 200 гривень). Вона вже надійшла у продаж на місцевому ринку.

Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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