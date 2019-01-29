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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Як американці в цікавий спосіб вшанували пам'ять чотирьох своїх президентів

      Одна історія 141 Читать новость на русском

      Національний меморіал "Гора Рашмор" – це найвідоміша туристична локація Південної Дакоти у США. У ній увічнили чотирьох президентів, які зробили вагомий внесок у розвиток держави. Будівництво монумента тривало довгі 14 років, а унікальне розташування та гігантські розміри вражають відвідувачів із усього світу.

      У 20-х роках минулого століття історик Доан Робінсон задумав відтворити на горі Рашмор образи людей, які відіграли важливу роль в історії Заходу Сполучених Штатів. Серед пропозицій, які він висував, були відомі мандрівники, солдати, шоумени та навіть індіанські вожді.

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      Проте скульптор Гутсон Борлум, який вирішив займатися цим проектом, наполіг на тому, що монумент повинен зображувати людей, які мають важливе значення для будь-якого жителя США.

      Згодом для цього обрали чотирьох американських президентів: Джорджа Вашингтона, який привів націю до демократії; Томаса Джефферсона – за створення Декларації Незалежності; Авраама Лінкольна, який поклав край рабству у США й Теодора Рузвельта, заслугою якого було сприяння будівництву Панамського каналу й розвиток охорони держави та бізнесу. 


      Гутсон Борлум працює над проектом будівництва пам'ятки на горі Рашмор, 1937 рік

      Спорудження монумента розпочалося 4 жовтня 1927 року. Борлум створив макет майбутнього пам'ятника й розробив проект, проте побачити завершену роботу не встиг. Спорудження меморіалу завершилося вже після його смерті – у 1941 році. Завершенням проекту керував син скульптора – Лінкольн.

      Меморіал розташований на висоті 1745 метрів над рівнем моря й займає площу у понад п'ять квадратних кілометрів. Створити його було неймовірно складно, адже умови та локація були дуже незручними та навіть небезпечними.


      Кожна з скульптур сягає 18 метрів заввишки

      Для будівництва використовували вибухівку, а над різьбою працювало близько 400 робітників. Загалом впродовж будівельного процесу з гори Рашмор було вивезено 360 тонн гірської породи. 

      Спорудження гігантського меморіалу оживило регіон Північної Дакоти, який до цього не дуже користувався популярністю у туристів. Завдяки величезному потоку відвідувачів, на сьогодні туризм став однією із найважливіших складових економіки штату.

      Гора Рашмор
      Щороку меморіал відвідують приблизно два мільйони туристів

      Вся територія Національного меморіалу займає 517 гектарів, вона перебуває під наглядом Служби національних парків США. Після реконструкції у 1998 році комплекс зробили більш зручним для відвідувачів: облаштували місця для паркування, амфітеатр, сувенірні магазини, а також кафе та ресторани.

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      Гору Рашмор часто змальовують в американській культурі, в художніх і анімаційних фільмах. Відомий на увесь світ американський рок-гурт Deep Purple використав пам'ятку у своїй творчості. На обкладинці їхнього альбому InRock фігурує зображення меморіалу, на якому президентів замінили на членів групи. 


      Обкладинка одного з альбомів рок-гурту Deep Purple

      Образ знаменитої гори сьогодні став не лише візитівкою штату Південна Дакота, але й Сполучених Штатів Америки загалом. Адже меморіал такий же впізнаваний у світі, як і знаменита статуя Свободи в Нью-Йорку.

      Які з цікавих ідей не вдалося втілити в реальність під час будівництва пам'ятки – дивіться у програмі.

      Теги: Одна історія Історія Музика Новини США
      Джерело: 24 канал
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