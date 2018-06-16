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Як Анджеліна Джолі переживає затяжне розлучення з Бредом Піттом

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Фото з вільних джерел

Попри складне та довготривале розлучення Анджеліни Джолі з Бредом Піттом акторка вдало поєднує процес виховання дітей зі зйомками. Відтак зірка добре справляється зі стресами, пов'язаними з судовою тяганиною.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі та її екс-коханий Бред Пітт вважались ідеальним подружжям. Однак пара вирішила розлучитись. Цей судовий процес затягнувся на довгі 2 роки, а деталі резонансної події обговорюють всі світові ЗМІ. Відтак судова тяганина вплинула на обох акторів.

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Інсайдер журналу People розповів, що Анджеліна Джолі "добре справляється" зі стресом, який вона отримує від розлучення з Бредом Піттом. Акторка поринула в роботу, зокрема, як посол доброї волі ООН вона візьме участь у заході, присвяченому Всесвітньому дню біженців. 

Енджі виконує важливі доручення і зосереджує свою увагу на роботі. Вона представить місію ООН під час заходу на Всесвітній день біженців,
– зазначив інсайдер. 

Благодійність та участь у програмі ООН Анджеліни Джолі не тільки захоплює прихильників, але й її дітей, які багато навчились від матері.

"Діти дуже пишаються своєю мамою. Вона навчила їх звертати увагу не тільки на свої власні труднощі, а й на проблеми інших людей", – додав інсайдер. 

Затяжний процес розлучення забирає в Анджеліни Джолі багато сил та часу. Попри це зірка не забуває приділяти увагу 6 дітям, які наразі перебувають під її опікою. Водночас Анджеліна Джолі вдало поєднує материнські обов'язки з акторською кар'єрою: зірка разом із нащадками перебуває в Лондоні, де бере участь у зйомках другої частини фільму "Малефісенти".

Нагадаємо, що актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили розлучитись ще в 2016 році. Наразі пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя розділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Нокса. Старший син Меддокс уже заявив, що хоче жити з батьком.

Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Кіно Голлівуд Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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