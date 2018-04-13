Як Аваков завдає збитки державному бюджету

Щоб врятувати свого сина від тюрми, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав монтажем записи в кабінеті його заступника Сергія Чеботаря. Йдеться про афери щодо закупівлі так званих рюкзаків Авакова, які були придбані для потреб Міністерства внутрішніх справ.

Днями НАБУ завершило розслідування одному з найбільш гучних проваджень з моменту створення антикорупційного бюро. Хоча суми, які згадуються у матеріалах справи, не є найбільшими, але саме розслідування вражає як масштабами фігурантів, так і задокументованими доказами.

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4 квітня 2018 року всім підозрюваним відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, а це значить, що суспільство має всі шанси дізнатися, як своєю владою розподілилися люди, які отримали її від народу на Майдані в ході Революції гідності.

Все почалося зі змови між сином Авакова та заступником міністра внутрішніх справ Чеботарем щодо закупівлі рюкзаків. Ключовим доказом у справі стала розмова записана в кабінеті останнього. Там син Авакова повідомив, що до завершення 2014 року зможе забезпечити пошиття лише 100 рюкзаків.

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На це заступник міністра телефонує своєму підлеглому доручити підрозділам МВС обґрунтувати потребу в рюкзаках. І через декілька тижнів Чеботар робить перший крок для реалізації домовленості. На догоду сину Авакова він погоджує внесення змін до річного плану закупівель.

При тому Чеботар, який одночасно був головою комітету з конкурсних торгів, знав, що у жовтні 2014 року МВС закупило понад 6 тисяч рюкзаків за ціною 1785 гривень за штуку. І на складі зберігається значна їхня частина – станом на березень, коли афера з рюкзаками Авакова була в повному розвитку, на складах лежало понад 2 тисячі рюкзаків.



Рюкзаки Авакова

Аби виконати формальності, МВС оголошує тендер на закупівлю рюкзаків та розсилає запрошення підприємцям для участі в переговорній процедурі. Цікаво, що фірма "Дніпровенд", яке зроблять переможцем тендеру, таке запрошення не надсилається. Натомість від імені цієї компанії було подано підроблені документи та надано зразок рюкзака, пошитого нібито ними.

16 лютого 2015 року комітет із конкурсних торгів, який очолює сам Чеботар, погоджує пропозиції фірми, яка діяла від імені сина Авакова – 5 тисяч рюкзаків за ціною 2899 гривень за одиницю товару. При тому, що на той момент був єдиний територіальний підрозділ МВС – у місті Києві, який попросив про придбання лише невеликої партії в 40 рюкзаків.



Сергій Чеботар

До пошиття рюкзаків Авакова, для зменшення витрат, залучили працю засуджених. Коли почалося розслідування НАБУ, було допитано формального директора фірми "Дніпровенд". Той повідомив, що нічого не знає про закупівлі рюкзаків, а тендерних документів він не підписував і нікому довіреності не надавав. Тобто йдеться про типову історію – використання фіктивної фірми для легалізації вкрадених грошей.

Нещодавно міністр Аваков вперше виступив із заявами щодо справи свого сина. В інтерв'ю порталу "Ліга" він не шкодував слів, щоб вигородити свого родича та облити брудом антикорупційне бюро та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Ця справа повністю інспірована. Нікого не цікавить, що рюкзаки в наявності, ціна – адекватна і так далі. Всіх цікавив сам факт звинувачення сина міністра внутрішніх справ. На цьому прикладі я бачу низьку якість роботи САП і НАБУ,

– сказав Аваков.

Але якщо Аваков козиряє самим фактом наявності рюкзаків, то що він може сказати на відеозапис, зроблений в кабінеті його заступника та в ході розмови з його ж сином. Він назвав їх монтажем.

Експертизи опублікованих від анонімних джерел записів показали множинні елементи монтажу та накладень, але для публічних звинувачень спрацювали відмінно,

– заявив Арсен Аваков.

А тепер подивимося, що відбулося насправді. Перша експертиза була зроблена щодо відео- та звукозапису. Вона підтвердила, що на плівках дійсно зафіксоване усне мовлення Чеботаря. Ще через декілька місяців, у січні 2017 року отримано висновок щодо голосу Авакова-молодшого, який підтверджує його участь у розмові. Ну і останній аналіз записів – від 30 березня 2017.

Відповідно до висновку комплексної експертизи відео- та звукозапису, а також ознак невідповідності звукової та відео доріжок у файлах, що з'явилися за результатами оперативно-технічних заходів у кабінеті колишнього заступника міністра внутрішніх справ, не виявлено.

Тобто слова Авакова про монтаж у записах спростовуються матеріалами справи. Ще одна експертиза була в серпні 2016 року та стосувалася самої якості рюкзаків. Висновок: поставлені МВС наплічники у більшості ознак конструкційних деталей та елементів не відповідають технічним вимогам до предмета закупівлі.

Ну і почеркознавча експертиза підтвердила, що у поданих для тендеру документах підписи від імені формального директора фірми "Дніпровенд" виконані не ним. В кінці 2016 року отримано висновки судової товарознавчої експертизи. Виявлено, що поставлені МВС рюкзаки пошиті в умовах кустарного виробництва та містять дефекти. А їх ринкова вартість станом на лютий 2015 року становила 555 гривень. Пригадуєте, що комітет конкурсних торгів схвалив ціну в п'ятеро більшу – 2900 гривень за штуку.

Загалом Авакову-молодшому та його спільникам інкримінують збитків Державному бюджету на 14,5 мільйонів гривень. Тепер ця справа піде до суду, і сам факт розслідування проти члена родини другої за впливовістю людини в державі – Авакова показує, що створення НАБУ було правильним рішенням.

Подібні розслідування було неможливо уявити ще декілька років тому. Саме через покарання корупціонерів можливе як очищення політики, так і збереження державних грошей, що неодмінно має позначитися на покращенні життя українських громадян.