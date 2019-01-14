Як багатство впливає на тривалість життя: результати дослідження

Вчені Лувенського католицького університету (Бельгія) вивчили, як співвідноситься матеріальний добробут і тривалість життя.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Читайте також: Як продовжити життя: топ-5 корисних звичок

Відповідно до висновків науковців, бідність в середньому скорочує життя жінок на 6,6 років, чоловіків – на 9,1 років. Щоб це з'ясувати, вчені порівняли підсумки за переписом 1991, 2001 і 2011 років і архів свідоцтв про смерть.



Бідність суттєво скорочує життя

Британські вчені прийшли до схожих висновків. У дослідженні Імперського коледжу Лондона йдеться, що багаті британці живуть майже на десять років довше бідних, причому з 2001 року розрив серйозно збільшився.

Відзначається, що люди з низьким достатком харчуються абияк: їдять дешевий фастфуд, а не здорову їжу. У найбільш вразливих шарах не прийнято звертатися до лікарів, тому навіть виліковні хвороби найчастіше діагностують занадто пізно.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.