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      Як багатство впливає на тривалість життя: результати дослідження

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      Багаті люди живуть довше
      Багаті люди живуть довше / pixabay.com

      Вчені Лувенського католицького університету (Бельгія) вивчили, як співвідноситься матеріальний добробут і тривалість життя.

      Про це повідомляє "Інтерфакс". 

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      Відповідно до висновків науковців, бідність в середньому скорочує життя жінок на 6,6 років, чоловіків – на 9,1 років. Щоб це з'ясувати, вчені порівняли підсумки за переписом 1991, 2001 і 2011 років і архів свідоцтв про смерть.

      Бідність суттєво скорочує життя
      Бідність суттєво скорочує життя

      Британські вчені прийшли до схожих висновків. У дослідженні Імперського коледжу Лондона йдеться, що багаті британці живуть майже на десять років довше бідних, причому з 2001 року розрив серйозно збільшився.

      Відзначається, що люди з низьким достатком харчуються абияк: їдять дешевий фастфуд, а не здорову їжу. У найбільш вразливих шарах не прийнято звертатися до лікарів, тому навіть виліковні хвороби найчастіше діагностують занадто пізно.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Гроші Здорове життя Здоров'я Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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