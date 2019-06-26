Як батько полоненого Василя Сороки не дає політикам забути про українських моряків

Під час зустрічі на Банковій президент Володимир Зеленський пообіцяв звільнити полонених моряків до парламентських виборів. Про це журналістам 24 каналу розповів батько одного з моряків Віктор Сорока. А поки доводиться чекати, рідні вигадали незвичний спосіб нагадувати про бранців Кремля.

Батько Василя Сороки Віктор був одним з тих, хто вигадав жовтий браслет. Згодом їх з'явилася ціла серія з різними прізвищами та іменами українських моряків, незмінним залишаються лише прапор ВМС та підпис "Слава героям".

Читайте також: Що загрожує Росії через відмову звільнити українських моряків: пояснення адвоката

Жовті браслети із прізвищами полонених моряків ви вже могли бачити на руках політиків. Його вдягав президент Володимир Зеленський і постійно носить лідер партії голос Святослав Вакарчук. До слова, українські делегати виступали проти Росії у ПАРЄ з цими ж жовтими браслетами на руках.

Жовті браслети, як нагадування про полонених моряків

Віктор Сорока сказав, що ідеєю створення браслетів родичі моряків розвивали спільно з Мінсоцполітики. Згодом Віктор зробив перші браслети, родини розподіляли їх самостійно. Він додав, що неодноразово, під час знакових зустрічей, доводилося знімати з себе браслет і дарувати.

Чоловік часто буває в столиці, але живе у Балті, Одеської області. Там на полоненого моряка чекають дружина і син. Віктор наголосив, що звістки від сина отримує лише через консулів та адвоката, які по двічі на місяць їздять у СІЗО на зустрічі до хлопців і переказують листи.

Передає, що вже може стріляти й взяти зі столу пусту склянку. Говорить, що він розробляє руку. З його руки витягли вісім осколків, а сухожилля були вирвані,

– зауважив батько полоненого моряка.



Під час захоплення російськими моряками українських кораблів Василь Сорока отримав поранення

Місяць тому він нарешті почув голос сина, Василь вперше за півроку дзвонив з таксофона в "Лефортово". Наглядачі вимагали говорити російською.

Тоді я теж вирішив потролити ФСБ. Кажу, оскільки ми "один слов'янський народ", ви повинні розуміти або вчити (українську мову, – 24 канал),

– згадав Віктор.

Читайте також: У Білому домі розкрили карти: Трамп говоритиме з Путіним про Україну

Василь вчився у юридичній академії в Харкові. З початком війни на Донбасі пішов у контррозвідку СБУ, загалом двічі був на фронті. За кілька днів до запланованого переправлення кораблів Віктор запропонував синові поїхати на полювання. Але той відмовився через роботу.

Вже під час полювання, я побачив новину в інтернеті, що наші кораблі намагаються потопити. Десь серце підказало, я відчув тривогу. Зрештою, коли подзвонив його начальник, я одразу здогадався,

– повідомив Віктор Сорока.

Зовні спокійний і енергійний, згадуючи той день Віктор ледь стримує сльози. Однак він наголосив, все ж має надію.



Батько полоненого моряка Віктор Сорока

Президент Володимир Зеленський два тижні тому збирав родичів моряків на Банковій.

Зеленський сказав, я вас прошу місяць потерпіти. Якщо мене не обманули, то хлопці будуть вдома. Дуже сподіваємося, що вони повернуться до виборів, як сказав президент. Але 24 числа у них закінчується запобіжний захід,

– додав Віктор.

Також він сподівається, що нова влада більше дбатиме про український морський флот. Під час кожного візиту до Києва Віктор іде до Михайлівського собору. Там його, контуженого у зіткненнях на Майдані, лікували взимку 2014 року.

Як українські моряки потрапили в полон до Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". У полон потрапили 24 українці.



"Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Станом на середину червня 2019 року полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.



24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію з вимогою до Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.