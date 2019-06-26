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      Як батько полоненого Василя Сороки не дає політикам забути про українських моряків

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      Під час зустрічі на Банковій президент Володимир Зеленський пообіцяв звільнити полонених моряків до парламентських виборів. Про це журналістам 24 каналу розповів батько одного з моряків Віктор Сорока. А поки доводиться чекати, рідні вигадали незвичний спосіб нагадувати про бранців Кремля.

      Батько Василя Сороки Віктор був одним з тих, хто вигадав жовтий браслет. Згодом їх з'явилася ціла серія з різними прізвищами та іменами українських моряків, незмінним залишаються лише прапор ВМС та підпис "Слава героям".

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      Жовті браслети із прізвищами полонених моряків ви вже могли бачити на руках політиків. Його вдягав президент Володимир Зеленський і постійно носить лідер партії голос Святослав Вакарчук. До слова, українські делегати виступали проти Росії у ПАРЄ з цими ж жовтими браслетами на руках.

       

      Жовті браслети, як нагадування про полонених моряків

      Віктор Сорока сказав, що ідеєю створення браслетів родичі моряків розвивали спільно з Мінсоцполітики. Згодом Віктор зробив перші браслети, родини розподіляли їх самостійно. Він додав, що неодноразово, під час знакових зустрічей, доводилося знімати з себе браслет і дарувати. 

      Чоловік часто буває в столиці, але живе у Балті, Одеської області. Там на полоненого моряка чекають дружина і син. Віктор наголосив, що звістки від сина отримує лише через консулів та адвоката, які по двічі на місяць їздять у СІЗО на зустрічі до хлопців і переказують листи.

      Передає, що вже може стріляти й взяти зі столу пусту склянку. Говорить, що він розробляє руку. З його руки витягли вісім осколків, а сухожилля були вирвані,
      – зауважив батько полоненого моряка.


      Під час захоплення російськими моряками українських кораблів Василь Сорока отримав поранення 

      Місяць тому він нарешті почув голос сина, Василь вперше за півроку дзвонив з таксофона в "Лефортово". Наглядачі вимагали говорити російською.

      Тоді я теж вирішив потролити ФСБ. Кажу, оскільки ми "один слов'янський народ", ви повинні розуміти або вчити (українську мову, – 24 канал),
      – згадав Віктор.

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      Василь вчився у юридичній академії в Харкові. З початком війни на Донбасі пішов у контррозвідку СБУ, загалом двічі був на фронті. За кілька днів до запланованого переправлення кораблів Віктор запропонував синові поїхати на полювання. Але той відмовився через роботу.

      Вже під час полювання, я побачив новину в інтернеті, що наші кораблі намагаються потопити. Десь серце підказало, я відчув тривогу. Зрештою, коли подзвонив його начальник, я одразу здогадався,
      – повідомив Віктор Сорока.

      Зовні спокійний і енергійний, згадуючи той день Віктор ледь стримує сльози. Однак він наголосив, все ж має надію. 


      Батько полоненого моряка Віктор Сорока

      Президент Володимир Зеленський два тижні тому збирав родичів моряків на Банковій.

      Зеленський сказав, я вас прошу місяць потерпіти. Якщо мене не обманули, то хлопці будуть вдома. Дуже сподіваємося, що вони повернуться до виборів, як сказав президент. Але 24 числа у них закінчується запобіжний захід,
      – додав Віктор.

      Також він сподівається, що нова влада більше дбатиме про український морський флот. Під час кожного візиту до Києва Віктор іде до Михайлівського собору. Там його, контуженого у зіткненнях на Майдані, лікували взимку 2014 року. 

      Як українські моряки потрапили в полон до Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". У полон потрапили 24 українці.

      "Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Станом на середину червня 2019 року полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.

      24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію з вимогою до Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Володимир Зеленський ПАРЄ СБУ ФСБ Арешт Святослав Вакарчук СІЗО Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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