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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бджоли зірвали рейс літака з Москви до окупованого Криму

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Бджоли зірвали рейс літака з Росії до окупованого Криму
Бджоли зірвали рейс літака з Росії до окупованого Криму / bagnet.org

У середу, 18 квітня, політ рейсу літака з аеропорту "Внуково" в Москві до Сімферополя був затриманий внаслідок знаходження на борту лайнера літаючих комах.

Про це повідомив "Інтерфакс-Росія".

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В аеропорту "Внуково" авіакомпанія відклала рейс літака Москва-Сімферополь. Причиною цьому стала випадкова розгерметизація контейнеру з бджолами, який перебував в грузовому відділі на борту літака. Під час навантаження контейнер виявився пошкодженим, і комахи почали проникати до пасажирського відсіку літака "Боїнг 737".

Пасажирів евакуювали і пообіцяли відправити запасним лайнером.

Нагадаємо, літак авіакомпанії Air China здійснив аварійну посадку в Кореї через пасажира, який під час польоту напав на стюардесу і намагався завдати їй шкоди за допомогою ручки.

Теги: Новини Росії авіація світ тварин Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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