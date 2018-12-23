Як Берінчик в образі Супер Маріо виходив на ринг: фото та відео
Український чемпіон світу WBO International Денис Берінчик (9-0, 6 КО) вийшов в образі Супер Маріо на титульний бій проти філіппінця Росекі Крістобаля (15-2, 11 КО).
Цікаво, що саундтрек виходу українця на ринг також був зі старої гри про Супер Маріо на приставці Денді.
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Варто зауважити, що боксер славиться своїми незвичайними виходами на бій. Він заходив у ринг закутий в кайдани, в образі козака з булавою, римського легіонера, в костюмі ведмедя, а також під'їжджав до рингу на мотоциклі.
Нагадаємо, що бій завершився перемогою Берінчика в сьомому раунді технічним нокаутом. Рефері зупинив побиття філіппінця – технічний нокаут.
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Джерело: 24 Канал
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