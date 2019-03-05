Як безкоштовно доїхати в інше місто, якщо вас обікрали: поради юриста

Минулого року було зафіксовано півмільйона злочинів, 52% від загальної кількості – крадіжки. Чи не найчастіше українців обкрадають на вокзалах. Злодії забирають не лише гроші та документи, а й квитки на потяг. Потрапивши в таку ситуацію, не потрібно впадати у відчай, адже для даної ситуації існує певний алгоритм дій.

Молодший юрист ЮКК "Де-Юре", Буров Микита розповів – як дістатись до іншого міста, якщо у вас вкрали квитки на потяг.

Безкоштовний проїзд є, але не для всіх

На працівників залізничного транспорту та пасажирів поширюються "Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти, залізничним транспортом України". Цим документом, справді, передбачена можливість безкоштовного проїзду для пасажирів. Проте, це можливо лише для людини, яка має право на такий проїзд відповідно до вимог чинного законодавства України.

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Право на безоплатний проїзд залізничним транспортом внутрішнього сполучення мають:

Герої Радянського Союзу один раз на рік у м’якому вагоні з двомісним купе "СВ" ("туди" і "назад");

нагороджені орденами Слави трьох ступенів, один раз на рік у м’якому вагоні з двомісним купе "СВ" (туди і назад);

інваліди Великої вітчизняної війни І та ІІ груп у купейному вагоні, один раз на рік (туди і назад);

Інваліди війни І, ІІ груп, інваліди війни ІІ, ІІІ груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни, яким виповнилось 85 років та більше (туди і назад);

Інваліди війни ІІІ групи (1 раз на два роки туди і назад або 50% вартості 1 раз на рік);

Учасники бойових дій (1 раз на два роки туди і назад або 50% вартості 1 раз на рік);

Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби (1 раз на два роки туди і назад або 50% вартості 1 раз на рік).



Раз на рік деякі українці все ж можуть безкоштовно подорожувати

У поїздах приміського сполучення право на безкоштовний проїзд мають:

інваліди Великої Вітчизняної війни І, ІІ та ІІІ груп;

інваліди війни І, ІІ та ІІІ груп;

учасники бойових дій;

діти з багатодітних сімей;

пенсіонери за віком та інші.

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У будь-якому іншому випадку для проїзду в залізничному транспорті потрібно мати повністю оплачений проїзний документ.

Людині, яка втратила паспорт або гроші, не варто розраховувати на безкоштовний проїзд залізничним транспортом. Ба більше, відповідно до пункту 2.45. Правил перевезення пасажирів, загублені та викрадені проїзні документи не поновлюються,

– наголошує Микита Буров.

Проїзд за дорученням

Проте є і гарна новина: у разі неможливості придбати новий проїзний документ через відсутність коштів, законодавець передбачив спеціальну процедуру.

"Так, якщо у пасажира викрадено проїзні документи або він їх загубив і не має коштів для придбання нових, він може доручити (телефоном, факсом тощо) будь-кому купити квиток у касі за місцем проживання, не менше ніж за 3 години та не більше ніж за 2 доби до відправлення. Потім той, хто купив квиток, сповіщає начальника вокзалу чи станції, де перебуває пасажир, про оформлення проїзду із зазначенням повної інформації службового рядка проїзного документа", – додає юрист.



Дістатись потягом до дому все ж можа, навіть якщо вас і обікрали

Оплачений проїзний документ "гаситься" та разом з телеграмою передається на станцію відправлення пасажира для того, щоб його долучили до звіту про безкоштовно виданий проїзний документ.

На підставі цієї телеграми проїзний документ (повний чи дитячий) оформлюється у ручний спосіб, без тарифної сітки та без стягнення плати.

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Тому, хто сплатив вартість проїзду, на підтвердження цього видається копія телеграми.

Щоправда, чи забажають працівники залізниці аж так "заморочуватись", щоб людина дісталась додому – риторичне питання. Тож, краще бути уважним і диверсифікувати ризики, тобто класти у різні місця документи, гроші та телефон. Щоб, потрапивши у неприємність, можна було самостійно купити квиток.