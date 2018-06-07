Як би виглядали актори-чоловіки, коли вони були б жінками: фото

Як би виглядав Він Дізель, коли був жінкою

Завдяки популярному мобільному додатку FaceApp можна виконати цікаві маніпуляції з портретами людей. Наприклад, додаток перетворить зануду у веселуна, юнака у старого, а чоловіка на жінку або ж навпаки.