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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Як би виглядали актори-чоловіки, коли вони були б жінками: фото

1837 Читать новость на русском
Як би виглядав Він Дізель, коли був жінкою
Як би виглядав Він Дізель, коли був жінкою

Завдяки популярному мобільному додатку FaceApp можна виконати цікаві маніпуляції з портретами людей. Наприклад, додаток перетворить зануду у веселуна, юнака у старого, а чоловіка на жінку або ж навпаки.

Видання Bored Panda вирішило поекспериментувати і змінило стать кількох акторів Marvel. Що з цього вийшло – дивіться далі.

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Том Хіддлстон

Райан Рейнольдс

Роберт Дауні-молодший

Кріс Патт

Бредлі Купер

Марк Руффало

Бенедикт Камербетч

Х'ю Джекман

Кріс Хемсворт

Патрік Стюарт

Майкл Б. Джордан

Джеремі Реннер

Пол Беттані

Пол Рудд

Кріс Еванс

Чадвік Босеман

Дейв Баутіста

Джош Бролін

Теги: Кіно LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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