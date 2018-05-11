Як би виглядали герої фільму "Месники", перейнявши вбрання з коміксів: несподіване перевтілення
Кіностудія Marvel створила серію фільмів про "Месників", що отримали чималу популярність в світі. Супергерої, які постають в кінокартині, давно відомі прихильникам коміксів, які захоплювались їх суперздібностями на сторінках легендарних видань. Та як знані герої виглядали б, якби перейняли всі елементи одягу з коміксів.
Популярна серія фільмів "Месники" отримала тисячі прихильників у всьому світі, а його сюжет надихнув митців на створення нових творів. Така увага заслужена, адже в серії фільмів відомі супергерої вступають у боротьбу проти лиходіїв. Об'єднана команда людей з різними суперсилами просто вражає.
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Голлівудські образи героїв вже знані всім глядачам. Але як славнозвісні "Месники" виглядали б, якби автори кінострічок повністю відтворили б їх образи з коміксів. Цікавий проект, опублікований у кіноблозі Looper, приголомшив несподіваними перевтіленнями.
Тор
Капітан Америка
Людина-мураха
Червона відьма
Халк
Чорна пантера
Залізна людина
Чорна вдова
Людина-павук