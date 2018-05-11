Як би виглядали герої фільму "Месники", перейнявши вбрання з коміксів: несподіване перевтілення

Кіностудія Marvel створила серію фільмів про "Месників", що отримали чималу популярність в світі. Супергерої, які постають в кінокартині, давно відомі прихильникам коміксів, які захоплювались їх суперздібностями на сторінках легендарних видань. Та як знані герої виглядали б, якби перейняли всі елементи одягу з коміксів.

Популярна серія фільмів "Месники" отримала тисячі прихильників у всьому світі, а його сюжет надихнув митців на створення нових творів. Така увага заслужена, адже в серії фільмів відомі супергерої вступають у боротьбу проти лиходіїв. Об'єднана команда людей з різними суперсилами просто вражає.

Читайте також: Фільм "Месники: Війна нескінченності" побив кінематографічний рекорд: деталі

Голлівудські образи героїв вже знані всім глядачам. Але як славнозвісні "Месники" виглядали б, якби автори кінострічок повністю відтворили б їх образи з коміксів. Цікавий проект, опублікований у кіноблозі Looper, приголомшив несподіваними перевтіленнями.

Тор

Капітан Америка

Людина-мураха

Червона відьма

Халк

Чорна пантера

Залізна людина

Чорна вдова

Людина-павук