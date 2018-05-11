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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як би виглядали герої фільму "Месники", перейнявши вбрання з коміксів: несподіване перевтілення

2584 Читать новость на русском
Месники
Месники

Кіностудія Marvel створила серію фільмів про "Месників", що отримали чималу популярність в світі. Супергерої, які постають в кінокартині, давно відомі прихильникам коміксів, які захоплювались їх суперздібностями на сторінках легендарних видань. Та як знані герої виглядали б, якби перейняли всі елементи одягу з коміксів.

Популярна серія фільмів "Месники" отримала тисячі прихильників у всьому світі, а його сюжет надихнув митців на створення нових творів. Така увага заслужена, адже в серії фільмів відомі супергерої вступають у боротьбу проти лиходіїв. Об'єднана команда людей з різними суперсилами просто вражає. 

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Голлівудські образи героїв вже знані всім глядачам. Але як славнозвісні "Месники" виглядали б, якби автори кінострічок повністю відтворили б їх образи з коміксів. Цікавий проект, опублікований у кіноблозі Looper, приголомшив несподіваними перевтіленнями. 

Тор

Капітан Америка

Людина-мураха

Червона відьма

Халк

Чорна пантера

Залізна людина

Чорна вдова

Людина-павук

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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