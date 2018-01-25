Як би виглядали красуні Disney сьогодні: дивовижні портрети

Компанія Disney подарувала світові безліч жіночих персонажів, які стали вже легендарними! Перший мультфільм з красунею Білосніжкою вийшов на екрани ще в 1937 році, а це аж 81 рік тому.

Художниця з Пенсільванії Ізабель Стауб перемалював улюблених героїнь так, що здається, ніби мультфільми про них вийшли на широкий екран зовсім недавно. Вони не тільки виглядають по-сучасному, але і радують око яскравими квітами і чіткими лініями. Подивіться самі! Читайте також: Художник намалював портрет з дівчиною в стилі популярних мультфільмів: курйозні фото Аврора, "Спляча красуня" (1959) Покахонтас, "Покахонтас" (1995) Кіда, "Атлантида: Загублений світ" (2001) Аріель, "Русалонька" (1989) Попелюшка, "Попелюшка" (1950) Есмеральда, "Горбань із Нотр-Дама" (1996) Жасмин, "Аладдін" (1992) Анастасія, "Анастасія" (1997) Мег, "Геркулес" (1997) Мулан, "Мулан" (1998) Білосніжка, "Білосніжка і сім гномів" (1937) Белль, "Красуня і Чудовисько" (1991)