Як би виглядали красуні Disney сьогодні: дивовижні портрети
Компанія Disney подарувала світові безліч жіночих персонажів, які стали вже легендарними! Перший мультфільм з красунею Білосніжкою вийшов на екрани ще в 1937 році, а це аж 81 рік тому.
Художниця з Пенсільванії Ізабель Стауб перемалював улюблених героїнь так, що здається, ніби мультфільми про них вийшли на широкий екран зовсім недавно. Вони не тільки виглядають по-сучасному, але і радують око яскравими квітами і чіткими лініями. Подивіться самі!
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Аврора, "Спляча красуня" (1959)
Покахонтас, "Покахонтас" (1995)
Кіда, "Атлантида: Загублений світ" (2001)
Аріель, "Русалонька" (1989)
Попелюшка, "Попелюшка" (1950)
Есмеральда, "Горбань із Нотр-Дама" (1996)
Жасмин, "Аладдін" (1992)
Анастасія, "Анастасія" (1997)
Мег, "Геркулес" (1997)
Мулан, "Мулан" (1998)
Білосніжка, "Білосніжка і сім гномів" (1937)
Белль, "Красуня і Чудовисько" (1991)