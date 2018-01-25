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Як би виглядали красуні Disney сьогодні: дивовижні портрети

20:05, сьогодні 381 Читать новость на русском
Красуні Disney сьогодні
Красуні Disney сьогодні / Фото з Instagram

Компанія Disney подарувала світові безліч жіночих персонажів, які стали вже легендарними! Перший мультфільм з красунею Білосніжкою вийшов на екрани ще в 1937 році, а це аж 81 рік тому.

Художниця з Пенсільванії Ізабель Стауб перемалював улюблених героїнь так, що здається, ніби мультфільми про них вийшли на широкий екран зовсім недавно. Вони не тільки виглядають по-сучасному, але і радують око яскравими квітами і чіткими лініями. Подивіться самі!

Читайте також: Художник намалював портрет з дівчиною в стилі популярних мультфільмів: курйозні фото

Аврора, "Спляча красуня" (1959)

Покахонтас, "Покахонтас" (1995)

Кіда, "Атлантида: Загублений світ" (2001)

Аріель, "Русалонька" (1989)

Попелюшка, "Попелюшка" (1950)

Есмеральда, "Горбань із Нотр-Дама" (1996)

Жасмин, "Аладдін" (1992)

Анастасія, "Анастасія" (1997)

Мег, "Геркулес" (1997)

Мулан, "Мулан" (1998)

Білосніжка, "Білосніжка і сім гномів" (1937)

Белль, "Красуня і Чудовисько" (1991)

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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