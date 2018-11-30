Як би виглядали квартири у стилі київського метро: дуже реалістична візуалізація
Група дизайнерів The Signum спільно з "Київським метрополітеном" створили незвичну 3D-візуалізацію, на якій показали, як би виглядали інтер'єри сучасних квартир з використанням елементів декору станцій столичної підземки.
Серію візуалізації назвали "Трішки вдома".
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Речниця "Київського метрополітену" Наталка Макогон переконана, що для кожного киянина, який щодня користується підземкою, вони частково стає, хоч і ненадовго, але домом.
Проект "Трошки вдома" став 3D-візуалізацією сучасних інтер'єрів квартир з використанням елементів декору станцій Київського метрополітену, деякі з яких були створені понад півстоліття тому.
Так, в інтер'єрі квартира у стилі станції "Площа Льва Толстого" одразу впадають в око знамениті люстри.
Візуалізація інтер'єру квартири у стилі станції "Площа Льва Толстого"
Якби дизайнерам довелось працювати над помешканням у стилі станції метро "Олімпійська", то вона, скоріш за все, була б у стриманих сірих тонах і приваблювала простором.
Ідея для інтер'єру квартири у стилі станції метро "Олімпійська"
А у квартирі у стилі метро "Либідська" однозначно були б промовисті геометричні люстри та меблі ніжних відтінків.
Так би виглядав інтер'єр квартири у стилі станції метро "Либідська"
Організатори виставки, яку досі можна переглянути на станції "Золоті ворота", в такий незвичний спосіб намагались привернути увагу до актуального та унікального українського постмодернізму.
Виставка "Трішки вдома" триває на станції метро "Золоті ворота"
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