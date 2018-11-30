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      Як би виглядали квартири у стилі київського метро: дуже реалістична візуалізація

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      Група дизайнерів The Signum спільно з "Київським метрополітеном" створили незвичну 3D-візуалізацію, на якій показали, як би виглядали інтер'єри сучасних квартир з використанням елементів декору станцій столичної підземки.

      Серію візуалізації назвали "Трішки вдома".

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      Речниця "Київського метрополітену" Наталка Макогон переконана, що для кожного киянина, який щодня користується підземкою, вони частково стає, хоч і ненадовго, але домом.

      Проект "Трошки вдома" став 3D-візуалізацією сучасних інтер'єрів квартир з використанням елементів декору станцій Київського метрополітену, деякі з яких були створені понад півстоліття тому.

      Так, в інтер'єрі квартира у стилі станції "Площа Льва Толстого" одразу впадають в око знамениті люстри.

      квартира інтер'єр метро Київ
      Візуалізація інтер'єру квартири у стилі станції "Площа Льва Толстого"

      Якби дизайнерам довелось працювати над помешканням у стилі станції метро "Олімпійська", то вона, скоріш за все, була б у стриманих сірих тонах і приваблювала простором.

      квартира дизайн метро Київ
      Ідея для інтер'єру квартири у стилі станції метро "Олімпійська"

      А у квартирі у стилі метро "Либідська" однозначно були б промовисті геометричні люстри та меблі ніжних відтінків.

      дизайн інтер'єр метро Київ
      Так би виглядав інтер'єр квартири у стилі станції метро "Либідська"

      Організатори виставки, яку досі можна переглянути на станції "Золоті ворота", в такий незвичний спосіб намагались привернути увагу до актуального та унікального українського постмодернізму.

      виставка метро квартири Київ
      дизайн інтер'єр виставка метро Київ

      виставка дизайн квартир метро Київ

      Виставка Золоті ворота метро Київ

      виставка метро Київ
      Виставка "Трішки вдома" триває на станції метро "Золоті ворота"

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      Теги: Новини України Фотоновини Архітектура і дизайн Ідеї для інтер'єру Новини нерухомості Новини Києва метро
      Джерело: 24 канал
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