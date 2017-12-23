Як бігати взимку і не мерзнути: корисні поради

Зима – це не привід, щоб припиняти займатися спортом на свіжому повітрі. Біг дуже корисний як для вашого здоров'я, так і для вашої фізичної форми. А ці поради допоможуть вам долати дистанції навіть у мороз та сніг та почувати гордість за свої маленькі звершення!

Правильний одяг

Це влітку можна бігати в шортах та футболці. А якщо ви хочете бігати взимку, то вам доведеться більше часу приділити вибору одягу. Головна помилка – це вдягати багато одягу. А це призводить до того, що ви будете пітніти, а рухатися вам буде важче.

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Вибирайте легкий одяг і вдягайтеся у кілька шарів. Нижній шар буде вбирати піт, в зв'язку з чим не рекомендуємо вибирати речі з бавовни та інших натуральних тканин – вони погано справляються з цим завданням. А ось синтетика підійде ідеально. Другий – зігріваючий, тому придивіться з виробам з флісу. Верхній шар покликаний захищати від вітру, снігу або дощу.



Як підібрати правильний одяг для бігу взимку

Розминка

Непідготовлене до тренування тіло взимку – це висока ймовірність отримати травми. Крім того, її слід проводити трохи довше звичайного – в умовах низьких температур тілу складніше розігрітися.



Перед бігом обов'язково потрібно зробити розминку

Фініш

Вичавити з себе по максимуму – зовсім не ідеал грамотного тренування. Головне правило взимку – закінчити тренування біля дому. Справа в тому, що ваше тіло, яке не перебуває в активному стані, ризикує занадто швидко віддати тепло і переохолодитися, що загрожує сильними застудами.

Після тренування намагайтеся якомога швидше потрапити в добре опалювальне приміщення, прийняти теплий душ і випити гарячий настій з трав та медом.



Після пробіжки якомога швидше повертайтесь додому