Як Білорусь бореться з коронавірусом: ексклюзивний коментар журналіста
Білорусь залишається єдиною країною Європи, яка не ввела карантин через коронавірус. У країні влада є закритою та авторитарною, тому точно невідома кількість загиблих від інфекції. Вчора, 6 квітня 2020 року, оголосили 13 нових випадків захворювання, загалом приблизно 700 людей заражені.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко досить скептично ставиться до пандемії. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив журналіст та політолог Олександр Федута.
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За словами журналіста, на думку Лукашенка – це "масовий психоз". Суспільство вже звикло до того, що влада бреше і чим більше президент переконує, що ніякої загрози немає, тим більш істеричною стає суспільна реакція.
До того ж кількість госпіталізованих та тих хто перебуває вдома на самоізоляції збільшується. Відповідно, білоруси непокояться,
– зазначив Федута.
Олександр Федута / Фото Асоціація журналістів Білорусі
Він додав, що в Білорусі немає карантину і його не збираються оголошувати. Єдине, що зробила влада – продовжила канікули в навчальних закладах на тиждень. Також досі відбуваються футбольні матчі, а літаки продовжують літати. За словами експерта, влада переконує, що країна забезпечена засобами захисту, але на першому етапі масок бракувало.
Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про коронавірус в Білорусі? Наразі у Білорусі зафіксовано 700 випадків коронавірусу, 13 людей померли 53 – видужали.
На переконання Лукашенка, закриття кордонів нічим у боротьбі з коронавірусом не допоможе. Однак деякі заходи запровадили. Зокрема, білоруська влада рекомендує своїм громадянам не покидати країну. А ті особи, що прибули з країн, де зафіксували випадки коронавірусу, повинні перебувати на самоізоляції 14 днів.
Крім того, влада розіслала рекомендації кафе та ресторанам щодо роботи в нових епідемічних умовах. Також у звичному режимі продовжують працювати кінотеатри, концертні зали та інші місця розваг, однак подекуди змінили розсадку глядачів.
Громадський транспорт у Мінську змінив роботу – в години пік додано додаткові одиниці.
МОЗ Білорусі заявляє, що сьогодні ситуація з коронавірусом у країні – спокійна, абсолютно контрольована. А ті заходи, які вони запровадили, дозволили не допустити пікоподібного зростання кількості хворих.
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