Як Богдана Тарасик представила Україну на Miss International 2018: яскраві фото та відео

9 листопада у японському Токіо пройшов один із найпрестижніших конкурсів краси – Miss International 2018. Україну представляла запальна брюнетка Богдана Тарасик.

24-річна красуня не приховувала свого захвату та хвилювання від такого масштабного шоу. І хоч перемогу на Miss International 2018 виборола венесуелка Марієм Веласко Гарсія, українка все ж гідно представила державу на міжнародному конкурсі. За результатами голосування експертного журі, Богдана Тарасик увійшла до ТОП-15 красунь світу.

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Упродовж всього перебування в Японії модель активно вела свій блог, у якому показала всі етапи підготування до вирішального дефіле на Miss International 2018. Так, відомо, що Богдана Тарасик прибула в Токіо 21 жовтня. Із собою дівчина взяла розкішні вбрання, серед яких – українська вишиванка.

Вже у столиці Японії дівчина взяла участь у традиційному чаюванні, де засвітила національне вбрання.

Сьогодні я отримала дуже багато компліментів моїй сорочці. Всі з захватом питали про неї і розглядали орнамент та візерунки,

– зізналась Богдана Тарасик.

У рамках конкурсу Miss International 2018 Богдана Тарасик відвідала ряд організованих заходів. Зокрема, українка взяла участь у міжнародному форумі, на якому розглядали актуальні соціальні питання.

Міжнародний жіночий форум був дуже цікавим, ми обмінялися досвідом щодо стану жінок у кожній країні та говорили про наші особисті, ділові та культурні проблеми,

– розповіла Богдана Тарасик.

Окрім цього, модель продемонструвала струнку фігуру на репетиції до фінального шоу Miss International 2018, а вже 9 листопада в ефектних вбраннях підкорювала світ.