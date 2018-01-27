Як боротьба Фухіморі проти "серпа та молота" перетворилась на масове вбивство

Гарячий початок нового 2018-го у Перу. Теплу латиноамериканську зиму підірвав політичний скандал. Президент країни Педро Кучинськи під новий рік підписав указ про помилування колишнього диктатора Альберто Фухіморі. Країною покотилися протести.

Фухіморі звинувачують у політичних репресіях, порушенні громадянських прав і навіть замовних вбивствах.

"Президент Кучинськи безпідставно помилував Альберто Фухіморі. Ми не приймаємо цього. Він тиран і вбивця. Ми також вимагаємо, щоб помилування було анульоване. Щоб поважались права постраждалих сімей", – заявила одна з протестувальниц.

Читайте також: Душогуб і гордість нації: чим Франко відрізнявся від Гітлера та Сталіна

З іншого боку, він і досі популярний серед перуанців, які вдячні йому за ліквідацію терористичних рухів і проведення економічних реформ.

"Я прийшла подякувати, тому що він звільнив найкращого президента, який був у Перу", – сказала учасниця акції на підтримку Фухіморі.

Альберто Фухіморі

Госпіталь Фухіморі залишив на інвалідному візку. Він привітав своїх прихильників і пересів у автомобіль старшого сина Кенджі.

Перед цим у різдвяне надвечіря 2017-го екс-диктатор зробив те, що зазвичай роблять усі люди, які підійшли до краю життя – попросив вибачення за зловживання при владі.

Результати діяльності мого уряду, з одного боку, були добре сприйняті. Але визнаю, що, з іншого боку, частину моїх співвітчизників я розчарував. У них я від щирого серця прошу вибачення,

– виголосив президент Перу (1990-2000 рр.) Альберто Фухіморі.

Альберто Фухіморі арештували в Чилі у 2007-му. Він став першим демократично обраним президентом, екстрадованим у свою країну і осудженим вдома за порушення прав людини.

Чому "цунамі Фухіморі" досі має прихильників – дивіться у програмі.