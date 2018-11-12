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      Як боротись з панічними атаками

      653 Читать новость на русском
      Як боротись з панічними атаками
      Як боротись з панічними атаками / ymi.today

      Напади запаморочення та нудоти можуть виникнути у будь-яких місцях – метро, автобусі, в офісі чи вдома.

      Про це пише психолог Михайло Лабковський в Instagram.

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      Він пояснює, що людям, з якими стаються панічні атаки, потрібно дещо пам’ятати. Коли почнеться панічна атака, потрібно сказати до себе: "Це просто страх. Я в цілковитій безпеці. Страх не здатний мене вбити".

       
      Панічні атаки – симптоми
      1. ускладнене дихання;
      2. запаморочення;
      3. тремтіння;
      4. хворобливе або прискорене серцебиття;
      5. пітливість.

      Думайте про те, що навіть від найсильнішої панічної атаки ще ніхто не помер.

      Як боротись з панічними атаками
      Як боротись з панічними атаками

      Психолог зазначив, що страх – це звичайна захисна реакція організму на небезпеку, а панічна атака – це спалах страху, коли насправді реального приводу немає.

      Страх у небезпечні моменти – не ворог людині, а друг. Тому він не здатний людини ні покалічити, ні вбити.

      У будь-якому випадку, ця проблема лікується і вельми ефективно. Не бійтеся! Він зазначив, що є психологи і психотерапевти, які саме на панічних атаках, страхах і фобіях спеціалізуються. Тому краще звертатися до них.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Друзья, очень часто мне задают вопрос про панические атаки. У меня на радиостанции «Эхо Москвы» была как-то целая передача, им посвящённая. А вообще имейте в виду: есть психологи и психотерапевты, которые именно на панических атаках, страхах и фобиях специализируются. Лучше обращаться именно к ним. ⠀ Есть одна очень важная вещь, которую нужно помнить людям, с которыми случаются атаки. Надо, прямо когда она начинается, сказать себе: «ЭТО ПРОСТО СТРАХ. Я В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СТРАХ НЕ СПОСОБЕН МЕНЯ УБИТЬ». ⠀ Держите в голове мысль, что даже от самой сильной панической атаки ещё никто не умер. Страх – это естественная, защитная реакция нашей психики на опасность, а паническая атака – это всплеск страха, когда реального повода для него нет. ⠀ Помните, что даже в моменты ужаса страх – наш друг, а не враг. Поэтому покалечить, и уж тем более убить вас он точно не способен. ⠀ В любом случае, эта проблема лечится и весьма эффективно. Не бойтесь! ⠀ #психолог #фобия #паническиеатаки #паника #страх #психология #вопросответ #лабковский

      A post shared by Михаил Лабковский (@labkovskiyofficial) on

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      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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