Напади запаморочення та нудоти можуть виникнути у будь-яких місцях – метро, автобусі, в офісі чи вдома.

Про це пише психолог Михайло Лабковський в Instagram.

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Він пояснює, що людям, з якими стаються панічні атаки, потрібно дещо пам’ятати. Коли почнеться панічна атака, потрібно сказати до себе: "Це просто страх. Я в цілковитій безпеці. Страх не здатний мене вбити".

Панічні атаки – симптоми ускладнене дихання; запаморочення; тремтіння; хворобливе або прискорене серцебиття; пітливість.

Думайте про те, що навіть від найсильнішої панічної атаки ще ніхто не помер.



Як боротись з панічними атаками

Психолог зазначив, що страх – це звичайна захисна реакція організму на небезпеку, а панічна атака – це спалах страху, коли насправді реального приводу немає.

Страх у небезпечні моменти – не ворог людині, а друг. Тому він не здатний людини ні покалічити, ні вбити.

У будь-якому випадку, ця проблема лікується і вельми ефективно. Не бійтеся! Він зазначив, що є психологи і психотерапевти, які саме на панічних атаках, страхах і фобіях спеціалізуються. Тому краще звертатися до них.

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