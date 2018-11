Як боротись з панічними атаками

Друзья, очень часто мне задают вопрос про панические атаки. У меня на радиостанции «Эхо Москвы» была как-то целая передача, им посвящённая. А вообще имейте в виду: есть психологи и психотерапевты, которые именно на панических атаках, страхах и фобиях специализируются. Лучше обращаться именно к ним. ⠀ Есть одна очень важная вещь, которую нужно помнить людям, с которыми случаются атаки. Надо, прямо когда она начинается, сказать себе: «ЭТО ПРОСТО СТРАХ. Я В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СТРАХ НЕ СПОСОБЕН МЕНЯ УБИТЬ». ⠀ Держите в голове мысль, что даже от самой сильной панической атаки ещё никто не умер. Страх – это естественная, защитная реакция нашей психики на опасность, а паническая атака – это всплеск страха, когда реального повода для него нет. ⠀ Помните, что даже в моменты ужаса страх – наш друг, а не враг. Поэтому покалечить, и уж тем более убить вас он точно не способен. ⠀ В любом случае, эта проблема лечится и весьма эффективно. Не бойтесь! ⠀ #психолог #фобия #паническиеатаки #паника #страх #психология #вопросответ #лабковский

