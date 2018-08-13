Як боротись зі старінням: ефективний метод

Прості фізичні вправи значно зменшують ризик серцево-судинних захворювань у людей похилого віку.

Такі висновки зробили вчені Бристольського університету у Великобританії, пише видання Science Alert,

З їх слів, фізична активність є найкращим засобом боротьби проти старіння з наявних на даний момент.

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Вони провели дослідження, у якому взяли участь 1600 людей у ​​віці від 60 до 64 років. Добровольці носили датчики серцевого ритму протягом п'яти днів.

Після цього вони проаналізували рівень їхньої фізичної активності та оцінили стан здоров'я. Зокрема, звертали увагу на показники серцевих захворювань, вміст холестерину у крові і білок інтерлейкін-6.

З'ясувалось, що у тих добровольців, які постійно приділяють увагу фізичним навантаженням, спостерігався низький вміст біомаркерів, пов'язаних з порушеннями серцево-судинної системи.

Ефективними були як тренування, спрямовані на посилення м'язів, так і аеробні вправи, зокрема, ходьба, біг, плавання і їзда на велосипеді.

До слова, британські науковці розробили сполуки, які можуть зупинити процес старіння людських клітин.

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