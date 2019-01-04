10:45
4 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики
      Вєсті Кремля
      16:40, 3 січня
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, 3 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Як боротися з переїданням після свят

      96 Читать новость на русском
      Як боротися з переїданням після свят
      Як боротися з переїданням після свят / thursailso.com

      Свята минули, а їжа, яку ви приготували, залишилася у холодильнику. Лікар-психотерапевт Михайло Гаврилов вважає, що ті, хто дозволив собі з'їсти зайве під час свят, продовжують їсти більше і після того, як вони минули.

      Він назвав кілька порад, як вибратися з цього стану без стресу, йдеться у дописі в Instagram.

      Читайте також: Який термін придатності новорічних салатів

      1. Нормалізуйте сон

      І спіть не менше семи годин. У новорічну ніч режим сну більшості людей змістився, а це загрожує тягою до нездорової солодкої, жирної і солоної їжі та порушенням контролю апетиту.

      via GIPHY

      2. Поверніться до раціонального харчування і їжте в один і той же час

      Після свят, коли полиці холодильника ломляться від страв, до них як рукою сягнути. Люди дозволяють собі їсти більше, ніж вони цього потребують: за компанію, під гарний фільм, від нудьги. Якщо ви повернетеся до раціонального харчування, то після свят у вас зникне бажання їсти половину холодильника за раз.

      3. Проведіть ревізію на кухні

      Викиньте з кухні все, що ви вважаєте шкідливою їжею, це можуть бути напівфабрикати, промислово перероблені продукти. Також позбудьтеся тих продуктів, які можете імпульсивно з'їсти, сидячи вдома, і потім сильно пошкодувати. ⠀

      4. Проаналізуйте свої емоції щодо їжі

      Відстежте емоції, які ви заїдаєте їжею, можливо, ви їсте більше тоді, коли засмучені. Пам'ятайте, їжа дає лише короткочасне задоволення, після чого повертає до попереднього стану, яке може посилитися почуттям провини за зайві з'їдені калорії.

      Проаналізуйте свої емоції щодо їжі
      Проаналізуйте свої емоції щодо їжі

      5. Будьте активними

      Прогуляйтеся у парку, підіть на каток чи на гірку. Це допоможе боротися з переїданням.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Куди вкласти гроші, щоб не прогадати
      сьогодні , 10:02 Куди вкласти гроші, щоб не прогадати
      Ірина Поліщук 675
      Бандера и Сталин: мифы и пропаганда
      сьогодні , 08:40 Бандера и Сталин: мифы и пропаганда
      Юрій Бутусов 981
      "Милі" сваряться, або Як Україні реагувати на контакти Росії і Білорусі
      3 січня , 22:00 "Милі" сваряться, або Як Україні реагувати на контакти Росії і Білорусі
      Наталя Ромашова 1776
      Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24
      3 січня , 21:02 Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24
      1614
      Трансфери українських клубів 2019 року
      3 січня , 20:39 Трансфери українських клубів 2019 року
      844
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня 2018 , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня 2018 , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук