Як боротися з переїданням після свят

Свята минули, а їжа, яку ви приготували, залишилася у холодильнику. Лікар-психотерапевт Михайло Гаврилов вважає, що ті, хто дозволив собі з'їсти зайве під час свят, продовжують їсти більше і після того, як вони минули.

Він назвав кілька порад, як вибратися з цього стану без стресу, йдеться у дописі в Instagram.

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1. Нормалізуйте сон

І спіть не менше семи годин. У новорічну ніч режим сну більшості людей змістився, а це загрожує тягою до нездорової солодкої, жирної і солоної їжі та порушенням контролю апетиту.

2. Поверніться до раціонального харчування і їжте в один і той же час

Після свят, коли полиці холодильника ломляться від страв, до них як рукою сягнути. Люди дозволяють собі їсти більше, ніж вони цього потребують: за компанію, під гарний фільм, від нудьги. Якщо ви повернетеся до раціонального харчування, то після свят у вас зникне бажання їсти половину холодильника за раз.

3. Проведіть ревізію на кухні

Викиньте з кухні все, що ви вважаєте шкідливою їжею, це можуть бути напівфабрикати, промислово перероблені продукти. Також позбудьтеся тих продуктів, які можете імпульсивно з'їсти, сидячи вдома, і потім сильно пошкодувати. ⠀

4. Проаналізуйте свої емоції щодо їжі

Відстежте емоції, які ви заїдаєте їжею, можливо, ви їсте більше тоді, коли засмучені. Пам'ятайте, їжа дає лише короткочасне задоволення, після чого повертає до попереднього стану, яке може посилитися почуттям провини за зайві з'їдені калорії.



Проаналізуйте свої емоції щодо їжі

5. Будьте активними

Прогуляйтеся у парку, підіть на каток чи на гірку. Це допоможе боротися з переїданням.

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