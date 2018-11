Як боротися з помилками, які постійно повторюються

Подписчица спросила - «как бороться с негативными жизненными сценариями?» имея в виду, как я понял, ошибки, которые повторятся из разу в раз. Отвечаю. Первое. Делать выводы. Если вы постоянно сбегаете с офисной работы, возможно, найм- просто не для вас. Если вы встречаетесь с мужчиной, который уже на первом свидании говорит, что в семье и детях в принципе не заинтересован, не надо надеятся, что следующего вы сможете «переделать». Второе. Разобраться с головой. Почему вы постоянно повторяете эти сценарии? Какая потребность за этом кроется? Тут я, как всегда, рекомендую походить к психологу и разобраться с собой. Ну и третье. Менять поведение. Не действовать так, как вы это делали раньше. Например, вместо того, чтобы терпеть неприятные вам вещи, открыто говорите «мне не нравится», «мне не комфортно» и так далее. Скажем, вас уже который год не поднимают зарплату, хотя вы изо всех сил трудитесь. Попробуйте в этот раз просто сказать своему начальнику ртом, что вы хотите прибавку. Ну и так далее. #психолог #лабковский #6правил #вопросответ #хочуибуду #психология

