Як боротися з помилками, які постійно повторюються

Часто людина робить одну і ту саму помилку і не задумується, чому так виникає або ж просто не може розірвати це коло негативних життєвих сценаріїв.

Про це пише психолог Михайло Лабковський в Instagram.

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1. Робіть висновки

Психолог пояснює, що якщо ви постійно тікаєте з офісної роботи, можливо, то така робота не для вас, можливо варто спробувати себе у фрілансі.

Або ж, коли на першому побаченні чоловік говорить, що він не зацікавлений у сім’ї та дітях, то ви не зможете його "переробити".



Не сподівайтеся "переробити" чоловіка

2. З'ясуйте причину

Спробуйте зрозуміти, чому ви постійно повторюєте одні й ті самі сценарії. Найкраще піти до психолога та з’ясувати все.

3. Змініть власну поведінку

Якщо ви раніше терпіли те, що вам не подобається, то спробуйте наступного разу висловити свій протест. Відкрито кажіть: "Мені це не подобається", "Мені не комфортно".

Або ж якщо ви давно хочете, щоб вам підняли зарплату, то скажіть про це своєму начальнику.



Змініть власну поведінку

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