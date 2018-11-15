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      Як боротися з помилками, які постійно повторюються

      107 Читать новость на русском
      Як боротися з помилками, як постійно повторюються
      Як боротися з помилками, як постійно повторюються / pxhere.com

      Часто людина робить одну і ту саму помилку і не задумується, чому так виникає або ж просто не може розірвати це коло негативних життєвих сценаріїв.

      Про це пише психолог Михайло Лабковський в Instagram.

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      1. Робіть висновки

      Психолог пояснює, що якщо ви постійно тікаєте з офісної роботи, можливо, то така робота не для вас, можливо варто спробувати себе у фрілансі.

      Або ж, коли на першому побаченні чоловік говорить, що він не зацікавлений у сім’ї та дітях, то ви не зможете його "переробити".

      Не сподівайтеся
      Не сподівайтеся "переробити" чоловіка

      2. З'ясуйте причину

      Спробуйте зрозуміти, чому ви постійно повторюєте одні й ті самі сценарії. Найкраще піти до психолога та з’ясувати все.

      3. Змініть власну поведінку

      Якщо ви раніше терпіли те, що вам не подобається, то спробуйте наступного разу висловити свій протест. Відкрито кажіть: "Мені це не подобається", "Мені не комфортно".

      Або ж якщо ви давно хочете, щоб вам підняли зарплату, то скажіть про це своєму начальнику.

      Змініть власну поведінку
      Змініть власну поведінку

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Подписчица спросила - «как бороться с негативными жизненными сценариями?» имея в виду, как я понял, ошибки, которые повторятся из разу в раз. Отвечаю. Первое. Делать выводы. Если вы постоянно сбегаете с офисной работы, возможно, найм- просто не для вас. Если вы встречаетесь с мужчиной, который уже на первом свидании говорит, что в семье и детях в принципе не заинтересован, не надо надеятся, что следующего вы сможете «переделать». Второе. Разобраться с головой. Почему вы постоянно повторяете эти сценарии? Какая потребность за этом кроется? Тут я, как всегда, рекомендую походить к психологу и разобраться с собой. Ну и третье. Менять поведение. Не действовать так, как вы это делали раньше. Например, вместо того, чтобы терпеть неприятные вам вещи, открыто говорите «мне не нравится», «мне не комфортно» и так далее. Скажем, вас уже который год не поднимают зарплату, хотя вы изо всех сил трудитесь. Попробуйте в этот раз просто сказать своему начальнику ртом, что вы хотите прибавку. Ну и так далее. #психолог #лабковский #6правил #вопросответ #хочуибуду #психология

      A post shared by Михаил Лабковский (@labkovskiyofficial) on

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      Теги: Психологія Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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