09:25
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
  • неділя
    20°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Вагітність і діти
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як боротися з розтяжками після пологів: поради гінеколога

400 Читать новость на русском
Розтяжки при вагітності
Розтяжки при вагітності / tvoymalysh.com.ua

Рожеві лінійні плями, які згодом стають білими, зазвичай, з'являються у майбутніх матусь на 6-7 місяці вагітності і пов'язані з розривами сполучної тканини.

Про це розповіла акушер-гінеколог Ольга Бєлоконь, передає "Обозреватель".

Розтяжки утворюються на животі, грудях, стегнах і нижній частині спини, сідницях і плечах.

Читайте також: Чи можна давати малюкам чай

Вони можуть утворюватись через вміст естрогену і прогестерону при вагітності, інтенсивний набір ваги, генетику та інше.

І, на жаль, розтяжки часто залишаються після пологів. Боротись з ними дуже важко, але можливо. Ефективність лікування розтяжок безпосередньо залежить від того, як скоро було розпочато лікування. Якщо почати косметологічне лікування на ранніх етапах розвитку захворювання, то є непогані шанси повністю усунути надокучливі розтяжки. 

Заняття спортом допоможе повернути тіло у гарну форму

Заняття спортом допоможе повернути тіло у гарну форму

А от давніші розтяжки, які вже світлі і рубцева тканина в них повністю сформувалася, менш сприйнятливі до лікування. Повністю позбутися від старих розтяжок неможливо, але за допомогою сучасних косметологічних процедур їх можна зробити майже непомітними.

Іноді косметологи радять вдатись до лазерної корекції. Деякі медики переконані, що місцеве застосування крему з вмістом третиноїну може мати непоганий ефект, але його не можна використовувати під час вагітності.

Також варто не забувати про заняття спортом, які допоможуть повернути тіло у гарну форму та зробити пружнішим.

Теги: Здоров'я Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук