Як боротися з розтяжками після пологів: поради гінеколога

Рожеві лінійні плями, які згодом стають білими, зазвичай, з'являються у майбутніх матусь на 6-7 місяці вагітності і пов'язані з розривами сполучної тканини.

Про це розповіла акушер-гінеколог Ольга Бєлоконь, передає "Обозреватель".

Розтяжки утворюються на животі, грудях, стегнах і нижній частині спини, сідницях і плечах.

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Вони можуть утворюватись через вміст естрогену і прогестерону при вагітності, інтенсивний набір ваги, генетику та інше.

І, на жаль, розтяжки часто залишаються після пологів. Боротись з ними дуже важко, але можливо. Ефективність лікування розтяжок безпосередньо залежить від того, як скоро було розпочато лікування. Якщо почати косметологічне лікування на ранніх етапах розвитку захворювання, то є непогані шанси повністю усунути надокучливі розтяжки.

Заняття спортом допоможе повернути тіло у гарну форму

А от давніші розтяжки, які вже світлі і рубцева тканина в них повністю сформувалася, менш сприйнятливі до лікування. Повністю позбутися від старих розтяжок неможливо, але за допомогою сучасних косметологічних процедур їх можна зробити майже непомітними.

Іноді косметологи радять вдатись до лазерної корекції. Деякі медики переконані, що місцеве застосування крему з вмістом третиноїну може мати непоганий ефект, але його не можна використовувати під час вагітності.

Також варто не забувати про заняття спортом, які допоможуть повернути тіло у гарну форму та зробити пружнішим.