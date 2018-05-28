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Як боротися з відчуттям нікчемності: поради Седокової

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Анна Седокова розповіла, як побороти відчуття нікчемності
Анна Седокова розповіла, як побороти відчуття нікчемності / SASS

Українська співачка Анна Седакова розповіла, що таке відчуття власної нікчемності як, на її думку, це можна подолати.

Співачка поділилась, що вона робить при відчутті повної недієздатності. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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"Відчуття, що я нічого не можу, нічого не встигаю і я нікчема. Воно накриває тебе з головою", – описала Седокова.

Щоб це побороти, спершу потрібно змінити картинку. Краще, "ніж зал або басейн" не існує. 

У складних ситуаціях, на думку співачки, потрібно думати, що "ти не нікчема, а просто людина, а це істота недосконала, якій властиво помилятися".

Вона додала, що також потрібен планер, тому що все, що написане на папері, починає діяти швидше.

Зараз я бачу десятки точок, в які повинна потрапити одночасно, але якщо є не спланує це, почнеться метушня. Я витрачу бензин і нерви і нікуди не встигну,
– зазначила Анна Седокова.

 

За эти годы я чётко сумела научиться чувствовать, когда ко мне подкрадывается это страшное ощущение. Я, как дикого зверя, чувствую его за несколько десятков метров. Ощущение, что я ничего не могу, ничего не успеваю и я ничтожество. Оно накрывает тебя с головой и лишает полностью дееспособности. Это когда погулял утром с собаками, встал в 6 специально для этого, свозила ребёнка на занятия , возвращаешься домой через пару часов , а на белом ковре, прямо посередине твоей белой спальни крупная куча г... И как-то подкатывает сразу. За долгие годы я научилась бороться с этим диким зверем на ранних стадиях. 1. Ты не ничтожество, ты просто #человек , а человек существо несовершенное и нам свойственно ошибаться. Это факт. Ты - человек. Я - человек и все мы люди. 2. Нужно срочно менять картинку. Лучше, чем зал или бассейн не существует. И сейчас я допишу этот пост и оправляюсь в одно из двух мест. 3. Планер. Или навигация. Сейчас я вижу десятки точек, в которые должна попасть одновременно, но если я не прочерчу маршрут, это будет просто суета . Я потрачу бензин и нервы и никуда не успею. Все, что написано не бумаге, начинает действовать быстрее. Итак, план для Ани: Вкусный чай, зал и новый блокнот, а дальше Действие. И я просто человек. Ты просто человек ️

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

 

Теги: Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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