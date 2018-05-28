Як боротися з відчуттям нікчемності: поради Седокової

Українська співачка Анна Седакова розповіла, що таке відчуття власної нікчемності як, на її думку, це можна подолати.

Співачка поділилась, що вона робить при відчутті повної недієздатності. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Українська співачка Анна Седокова отримала нагороду у Москві: фото і відео

"Відчуття, що я нічого не можу, нічого не встигаю і я нікчема. Воно накриває тебе з головою", – описала Седокова.

Щоб це побороти, спершу потрібно змінити картинку. Краще, "ніж зал або басейн" не існує.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 19 Тра 2018 р. о 10:44 PDT

У складних ситуаціях, на думку співачки, потрібно думати, що "ти не нікчема, а просто людина, а це істота недосконала, якій властиво помилятися".

Вона додала, що також потрібен планер, тому що все, що написане на папері, починає діяти швидше.

Зараз я бачу десятки точок, в які повинна потрапити одночасно, але якщо є не спланує це, почнеться метушня. Я витрачу бензин і нерви і нікуди не встигну,

– зазначила Анна Седокова.