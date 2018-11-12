Як бойовики з феєрверками та обстрілами відсвяткували псевдовибори: репортаж з передової

Феєрверки та обстріли – так вчора в окупованому Донецьку бойовики відсвяткували проведення псевдовиборів. Захисники селища Піски, що стоять впритул до Донецька кажуть: щойно по терористичному телебаченню оголосили попередні результати – бойовики одразу запустили салюти.

Розбитими фронтовими дорогами повз знищені війною будинки тяжко добратися на позиції української армії на околицях Пісків.

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Піски – це фактично околиці окупованого Донецька, до самого міста тут буквально декілька кілометрів і поки тут стоять Збройні сили, сепаратисти в окупованому українському Донецьку не можуть відчувати себе вільно, тому Піски – надважливий форпост української армії.



Так виглядають окуповані Піски

Обстріли Пісків з боку бойовиків – це вже буденність цього селища. Це можна побачити по випалених будинках та автівках. Цілого немає майже нічого. Ввечері 11 листопада ще й активізувався снайпер окупантів. Крім того, бойовики вчора вирішили відсвяткувати свої ніким не визнані вибори.

Про обстріли бійці говорять з гумором, на п'ятий рік вже звикли, тому навіть, здавалося б, про страшні для цивільних речі, українські воїни говорять буденно.

Військовослужбовець Дід воює із самого початку війни. У 2014 році вже був і Пісках, і звідси страшною дорогою життя їхав до Донецького аеропорту.

Ну що, крикнули "з Богом, хлопці", тримали люк руками, щоб якщо що... перехрестилися і поїхали. Я ще в 2014 році хлопцям говорив, що думаю йти до переможного кінця. Моя мрія – зачистити Донецьк,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Дід.

Деякі з бійців вже розміняли шостий десяток, але вважають: іще не віддали свій борг Батьківщині.

Хоч одного молодого якогось заміню, щоб він не ліз під пулі, щоб не страждали його батьки. А мені що – я вже старий,

– відповів військовослужбовець ЗСУ Михайло.

І хоч вони вже мають дітей та онуків, які давно просять повернутись додому, українські солдати будуть воювати, поки здоров'я вистачить. А здоров'я, впевнені – вистачить, і в Донецьк нарешті повернеться український прапор.