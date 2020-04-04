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      Як брат голови Офісу Президента нищив найбільший приватний порт: розслідування "плівок Єрмака"

      - Читать новость на русском
      Денис Єрмак / censor.net.ua

      Брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака взявся організовувати кампанію по знищенню бізнесу найбільшого приватного порту України "ТІС", який знаходиться в Одесі, а також його міжнародних партнерів.

      Значна частина зустрічей "команди Єрмака" присвячена обговоренню можливості припинення бізнесового росту компанії "ТІС" і впливу в Україні однієї з найбільших в світі контейнерних компаній – данської "Maersk". Про це розповіли журналісти Bihus.Info.

      Читайте першу частину Всеосяжний брат з "плівок Єрмака": хто та на які посади проводив співбесіди

      "ТІС" хвилює Єрмака виключно настільки, наскільки він хвилює конкурентів "ТІСу". А конкурентів він хвилює достатньо, щоб заплатити брату нинішнього голови Офісу Президента за розв'язання своїх проблем.

      Що таке "ТІС"? Це велика українська компанія, власник новозбудованого порту на 5 вантажних терміналів в Одесі. Заснована родиною одеситів Ставніцерів.

      У лютому в термінали "ТІС" вклалась арабська корпорація "DP World" – один зі світових лідерів портової галузі. У 2018 році "ТІС" привів в Україну ще й данську "Maersk" – світового гіганта контейнерних перевезень.

      Знищувати компанії Денис Єрмак планував в інтересах конкурентів – одеської фірми "КТЛ Україна", яка, у свою чергу, є частиною потужної турецької компанії "Kinay Group".

      На плівках, які злив Гео Лерос, є співбесіда з Володимиром Лебедєвим. Чоловік хотів займатись інфраструктурними проєктами, а Денис Єрмак обіцяв з цим допомогти. На цій зустрічі брат голови ОП пояснював інтереси "КТЛ Україна".

      "Компанія "біла", входить в трійку лідерів України у логістиці, у ж/д, у контейнерах. Сама турецька компанія-судновласник – номер один в Туреччині. Її (компанію – 24 канал) дуже турбує питання щодо збиття, так би мовити, монстра, який народжується", – так пояснив зацікавленість Денис Єрмак.


      Денис Єрмак / Скриншот з відео

      "Я вам скажу так. От зовсім чесно. У них комерційний (інтерес – 24 канал). Одесити платять за конкретні дії. Які дії – зрозуміло: "Maersk" ТІС", – додав Денис Єрмак. Проте насправді не зовсім одесити, а логістична компанія "КТЛ Юкрейн".


      Володимир Лебедєв / Фото Bihus.Info

      "Ви можете абсолютно спокійно напружувати і в хвіст, і в гриву. Щоб ви прописали ваше бачення, що ми повинні подавати в Кабміні, що ми повинні подавати в "Укрзалізницю", які є важелі впливу на "ТІС", – пояснив Лебедєву його завдання Денис Єрмак.

      За задумом, конкретні дії по знищеню мали виявлятися у зверненнях до Антимонопольного комітету, підготовці потрібних законопроєктів, зверненнях до Кабміну тощо.

      Взагалі, Єрмак і сам розумів, що "ТІС", "Maersk" – це інвестиції та хороший проєкт. Це дуже ускладнювало роботу по його руйнуванню. Проте турки дуже добре платили. Брат керівника президентського офісу на записах неодноразово заявляє про фінансовий інтерес в цій справі, який його група мала б отримати "після конкретних дій".

      Дивіться повний випуск програми "Наші гроші":

      Невідомо, що ще буде на записах, адже там широкий діапазон інтересів. Не відомо до яких ще призначень і схематозів долучився брат нинішнього голови ОП і які ще недолугі виправдання той спробує надати.

      З підвищенням Андрія Єрмака з помічника до голови – апетити у його брата збільшились. Але це вже не має жодного значення. Картина вже більш, ніж наочна.

      Читайте також Мамин автопарк та кортежний супровід: які транспортні звички у депутатів

      Денис Бігус також привітав Володимира Зеленського з черговим чудовим кадровим рішенням. Призначати своїх друзів з голодними і не надто розумними родичами, на апетитні сектори. Схожа історія була приблизно рік тому.

      Більше – дивіться у програмі.

      Скандал між Єрмаком і Леросом: головне

      • 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос у фейсбуці опублікував відео, на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денис проводить переговори про працевлаштування на певні посади в органах влади.
      • У відповідь на це Андрій Єрмак повідомив, що подасть заяви до СБУ та ДБР. Правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень проти Гео Лероса.
      • Тільки одне провадження стосується саме змісту оприлюднених відео – цю справу порушила САП.
      • Брат глави ОП Денис Єрмак визнав, що на оприлюднених відео саме він.
      • Президент нарешті відреагував на скандал із так званими плівками Єрмака – аж на четвертий день отримали заяву з Офісу Президента, що мовляв уся та багатомісячна торгівля посадами, зафіксована на багатогодинних плівках, не має нічого спільного з реальним життям, бо жоден із тих, хто говорив з братом очільника ОП про працевлаштування, працевлаштований так і не був.
      Автор: Денис Бігус
      Теги: Новини України Новини політики Новини Туреччини Новини Одеси Офіс Президента Андрій Єрмак Гео Лерос Скандал між Єрмаком і Леросом Розслідування Наші гроші
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