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Як брехня впливає на здоров’я людини

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Як брехня впливає на здоров’я людини
Як брехня впливає на здоров’я людини / contabilidade-financeira.com/

Брехня не лише ставить під загрозу стосунки з іншими людьми, а й негативно впливає на того, хто обманює.

Лікар Андрій Бєловєшкін пояснює, що чесність здатна формуватися у дуже ранньому віці, йдеться у Facebook.

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А от самообман та обман – це дві сторони однієї медалі. Дослідження підтверджують, що людині, яка обдурила себе, набагато простіше обманювати інших.

Як брехня впливає на здоров’я людини
Як брехня впливає на здоров’я людини

У людини, яка бреше, підвищується активність мигдалин. Вона набагато сильніше піддається стресу. Дослідники встановили, що брехня негативно впливає на роботу деяких відділів мозку. Обман можна співвіднести з відчуттями тривоги.

До того ж, люди, що залучені у брехні, відчувають ті ж фізіологічні реакції. Вчені дослідили, що обман підвищує ризиком розвитку раку, ожиріння, тривожності, депресії, залежності, незадоволеністю роботою і поганими відносинами.

via GIPHY

Брехня породжує ще більшу брехню, тому вона підсилює механічні та дегенеративні ушкодження префронтальної кори мозку. У патологічних брехунів виявили помітні зміни у мозку – на 14,2% зменшений обсяг сірої речовини і на 22% збільшений обсяг білої речовини.

Брехливість пов’язують зі зниженим рівнем тестостерону у чоловіків (у 75% випадків).

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Теги: LifeStyle Психологія Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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