Як британські військові навчали українських водолазів: відео

У Одесі 10 липня відбувся обмін міжнародним досвідом між водолазами різних країн у рамках масштабних військових навчань See Breeze. Зокрема, британські спеціалісти навчали українських колег підводній медицині, першій допомозі і управлінню диханням.

Ще два з половиною роки тому британка Хета Харді працювала в магазині, поки чоловік-військовий не вмовив її змінити кваліфікацію. З того часу Хета працює медиком Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

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На See Breeze жінка вперше, як і в Україні загалом. Хета та загін із вісьмох водолазів привезли спорядження, якого, як вона з гордістю сказала, нема навіть у американців. Мова йде про рятувальні балони з киснем на сім годин.

Я – медик, я маю показати вашим хлопцям все, що вмію сама. Ми багато навчимося у вас, ці тренування, радше, для взаємного обміну досвідом. Я покажу всі можливі техніки бинтування, способи управління диханням, бо кисень – це найважливіше для водолазів,

– розповіла Хета Харді

Серед учасників навчань і американець Адам Перрі. Участь у Сі Бризі військовий бере вже вдруге. Планує поділитися з українцями своїм дайверським досвідом. "Ми приїхали, аби навчити українських водолазів нашим навичкам підводної медицини, усьому, що допоможе врятувати водолазів від будь-яких хвороб і травм. Ми вражені можливостями наших українських колег, тому чекаємо на подальші тренування", – сказав Перрі.

Великі сподівання на цьогорічні навчання покладає і канадська делегація.



Українські та канадські водолази на See Breeze 2018 року

За словами лейтенанта Королівського канадського військово-морського флоту Френка Маклауда, канадійці збираються продемонструвати, як слід проводити круговий пошук на дні, якщо водолаз втратив частину спорядження чи йде пошук тіла. А також передати українцям знання про те, як обшукувати всі отвори в кораблях, щоб запобігати пошкодженням чи для ліквідування мін.

Будуть відпрацьовані практичні завдання: ведення боротьби за живучість корабля, надання допомоги кораблям, що терплять лихо у морі. Також надання допомоги аварійному водолазу,

– зазначив заступник начальника пошуково-рятувальної служби ВМС ЗСУ Леонід Бурлака.

Особливістю навчання 2018 року стане можливість управління всіма військовими силами безпосередньо з борту штабного корабля американських ВМС "Mount Whitney". Наступними навчаннями у графіку військових заплановані протикорабельна оборона і висадка морського десанту на необладнане узбережжя.

Що таке Sea Breeze? Це масштабні щорічні міжнародні військові навчання, які проводять в Україні вже понад 20 років. 2018 року до військових маневрів в Одеській та Миколаївській областях буде залучено 29 кораблів, катерів і суден, підводний човен, 25 літальних апаратів та близько 3 тисяч військових. До тренувань в акваторії Чорного моря долучаться представники 19 країн. Відбуватись навчання будуть з 9 по 21 липня. Учасники Sea Breeze відпрацьовують планування та ведення морських операцій відповідно до стандартів НАТО.