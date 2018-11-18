Як британці сприймають скандал навколо угоди Brexit: коментар журналіста

Ідея Терези Мей щодо Brexit наразі під загрозою. Якщо назбирається 48 людей з її консервативної партії у парламенті, які зможуть подати спеціальні листи до комітету з вимогою розпочати процес вотуму недовіри, то тоді Тереза Мей може втратити свою посаду.

Про це розповів кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин у прямому ефірі 24 каналу.

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Як зазначив журналіст, вже відомо про понад 20 таких рішень від депутатів, тому може розпочатися процес голосування за довіру до Терези Мей.



Тереза Мей

І якщо вона втратить свою посаду, очевидно, що консервативна практика обиратиме нового лідера, тому процес переговорів з ЄС може опинитися під загрозою. Цілком можливо, що будуть дострокові вибори,

– наголосив Цюпин.

За словами кореспондента, пересічні британці вважають, що уряд повинен виконати волю референдуму 2016 року, на якому більшість жителів країни проголосували за те, щоб вийти з ЄС. Тому теперішній уряд Терези Мей зазначає, що він виконує волю народу.

"Я вважаю, що найбільш імовірним виходом із цієї ситуації буде проведення дострокових загальних виборів і тоді вже та партія, яка отримає довіру від виборців, буде рухатися далі", – сказав Цюпин.

І додав , що для британців, що займаються економікою, головною загрозою буде вихід з ЄС без угоди, адже тоді почнуть діяти митні правила і закриються кордони, а так, як підприємці багато експортують з Європи, для них це буде дуже невигідно.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.