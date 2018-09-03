Як буде надаватися Томос українській церкві: заява Порошенка

Вселенський патріархат Константинополя прийняв рішення про те, що має право одноосібно надавати Томос про автокефалію.

Про це написав Президент у Twitter.

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"Вселенський Патріархат прийняв рішення про право без урахування думки Москви надавати всім державам права на створення Помісної церкви. І в першу чергу Україні – права на створення Помісної соборної православної Української церкви", – заявив Порошенко.

Вселенський Патріархат ухвалив рішення про право Вселенського Патріархату без урахування думки Москви надавати всім державам права на створення Помісної Церкви. І в першу чергу Україні – права на створення Помісної Соборної Православної Української Церкви. — Петро Порошенко (@poroshenko) September 3, 2018

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.



31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.



На Архієрейському соборі у Стамбулі у неділю, 2 вересня, єпископи розглянули питання надання автокефалії для церков, які цього просять.