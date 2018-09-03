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Як буде надаватися Томос українській церкві: заява Порошенка

3016 Читать новость на русском
Заява Порошенка про Томос
Заява Порошенка про Томос / dt.ua

Вселенський патріархат Константинополя прийняв рішення про те, що має право одноосібно надавати Томос про автокефалію.

Про це написав Президент у Twitter.

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"Вселенський Патріархат прийняв рішення про право без урахування думки Москви надавати всім державам права на створення Помісної церкви. І в першу чергу Україні – права на створення Помісної соборної православної Української церкви", – заявив Порошенко.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.

31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.

На Архієрейському соборі у Стамбулі у неділю, 2 вересня, єпископи розглянули питання надання автокефалії для церков, які цього просять.

 

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Єдина помісна церква УПЦ КП УПЦ МП
Джерело: 24 Канал
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