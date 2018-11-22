Субсидії-2019: як буде викручуватися мінфін після зростання ціни на газ у квітні

У проекті бюджету на 2019 рік закладено підвищення ціни на газ у квітні. Українці до цього морально готуються і хвилюються, адже бюджет субсидій залишається на рівні 2018 року. Може зрости кількість людей, не спроможних платити за новими цінами. Плюс лякає сума зовнішніх боргів України – чи не третину бюджету треба буде віддати кредиторам.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт з економіки Тарас Козак.

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За його словами, кошти, виділені у бюджеті громадянам на допомогу у сплаті комунальних послуг – це 55 мільярдів, хоча у 2018 році, про що зараз багато говорять, був 61 мільярд. Але експерт пояснив, що в бюджет 2018 року були включені борги за 2017 рік, а у бюджет 2019 будуть включені, відповідно, борги за 2018. Тобто, реальна цифра витрат на субсидії зросте на 10%: з 50 мільярдів у 2018 до 55 у 2019.

Утім, підвищення ціни на газ у квітні 2019 року не враховане у коштах, виділених на субсидії. І яким чином буде викручуватися наше міністерство фінансів і міністерство соціальної політики – однозначно сказати важко: чи через верифікацію (перевірку, чи дійсно та чи інша родина потребує субсидії – 24 канал) отримувачів пільг, чи через жорсткіший відбір громадяни, які матимуть на них право,

– сказав Козак.

Прокоментував експерт з економічних питань та інвестицій і питання українських боргів: "Біля 450 мільярдів гривень ми повинні віддати нашим кредиторам. Це найбільша сума за всі роки. Але ці гроші не будуть віддаватися з наших податків – приблизно така ж сума буде залучена з нових кредитів. Залучати нові кредити і таким шляхом віддавати старі – це типова практика для держав. Навіть США і Британія живуть у такий спосіб".

Але також економіст наголосив: "Інша справа, що приблизно 150 мільярдів, які ми віддамо відсотками за ті кредити – це кошти, які вже йдуть з нами сплачених податків, з наших кишень".

Відео повного інтерв'ю експерта з економіки Тараса Козака: