19:12
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Субсидії-2019: як буде викручуватися мінфін після зростання ціни на газ у квітні

      294 Читать новость на русском
      Тарас Козак
      Тарас Козак / 24 канал

      У проекті бюджету на 2019 рік закладено підвищення ціни на газ у квітні. Українці до цього морально готуються і хвилюються, адже бюджет субсидій залишається на рівні 2018 року. Може зрости кількість людей, не спроможних платити за новими цінами. Плюс лякає сума зовнішніх боргів України – чи не третину бюджету треба буде віддати кредиторам.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт з економіки Тарас Козак.

      Читайте також: Бюджет України: куди найбільше піде грошей? Ви здивуєтеся!

      За його словами, кошти, виділені у бюджеті громадянам на допомогу у сплаті комунальних послуг – це 55 мільярдів, хоча у 2018 році, про що зараз багато говорять, був 61 мільярд. Але експерт пояснив, що в бюджет 2018 року були включені борги за 2017 рік, а у бюджет 2019 будуть включені, відповідно, борги за 2018. Тобто, реальна цифра витрат на субсидії зросте на 10%: з 50 мільярдів у 2018 до 55 у 2019.

      Утім, підвищення ціни на газ у квітні 2019 року не враховане у коштах, виділених на субсидії. І яким чином буде викручуватися наше міністерство фінансів і міністерство соціальної політики – однозначно сказати важко: чи через верифікацію (перевірку, чи дійсно та чи інша родина потребує субсидії – 24 канал) отримувачів пільг, чи через жорсткіший відбір громадяни, які матимуть на них право,
      – сказав Козак.

      Прокоментував експерт з економічних питань та інвестицій і питання українських боргів: "Біля 450 мільярдів гривень ми повинні віддати нашим кредиторам. Це найбільша сума за всі роки. Але ці гроші не будуть віддаватися з наших податків – приблизно така ж сума буде залучена з нових кредитів. Залучати нові кредити і таким шляхом віддавати старі – це типова практика для держав. Навіть США і Британія живуть у такий спосіб".

      Але також економіст наголосив: "Інша справа, що приблизно 150 мільярдів, які ми віддамо відсотками за ті кредити – це кошти, які вже йдуть з нами сплачених податків, з наших кишень". 

      Відео повного інтерв'ю експерта з економіки Тараса Козака:

       

      Теги: Новини України Бюджет-2019 Субсидії Кредит
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Оксана Маркарова – новий міністр фінансів України: що про неї відомо
      сьогодні , 19:11 Оксана Маркарова – новий міністр фінансів України: що про неї відомо
      Яніна Ткачук 19
      Чтоби понять Україну, нужно вискочить из соцсетей и включить телевизор
      сьогодні , 19:01 Чтоби понять Україну, нужно вискочить из соцсетей и включить телевизор
      Павло Казарін 407
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      сьогодні , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      846
      Керченский мост без будущего
      сьогодні , 19:00 Керченский мост без будущего
      Злой Одессит 238
      Ліквідація крадійства: як звичайні громадяни могли б отримувати гроші від боротьби з корупцією
      сьогодні , 18:30 Ліквідація крадійства: як звичайні громадяни могли б отримувати гроші від боротьби з корупцією
      Єгор Соболєв 113
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Цього разу не "євробляхери": на Черкащині блокують дорогу на Київ
       21 листопада , 19:03
      Стало відомо, з ким Порошенко зустрінеться у Давосі
       20 січня 2015 , 14:22
      Новачок київського Динамо зустрічається з неймовірною екзотичною красунею
       3 серпня , 11:00
      Динамо U-19 дізналось суперника у 2-му раунді Юнацької ліги УЄФА
       25 жовтня , 20:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук