Як бути ефективнішим, якщо ви постійно відволікаєтесь і відкладаєте все на потім

Прокрастинація — психологічний термін, що означає схильність людини відкладати неприємні завдання на потім. До цього, за словами психологів, схильні усі люди. Але що роботи, якщо це заняття вас повністю поглинуло і заважає продуктивному життю.

Поради психологів, як побороти прокрастинація зібрало видання Quartz.

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У книзі "Грабіжник часу", що вийшла у видавництві Оксфорда, прокрастинацію розглядають як стародавнє мистецтво, без якого не існувало б філософії. Тому не варто себе сильно сварити за це.

Ось сім порад, які допопоможуть підвищити продуктивність:

1. Зробіть мікрозусилля. Не обіцяйте собі неможливого: вивчити англійську за два тижні або написати диплом за ніч. Беріться за те, що під силу зробити в найближчий час, максимум – день. І нічого страшного, якщо роботу ще потрібно буде шліфувати. Поверніть це у свою користь – "ефект Зейгарник": людина краще запам'ятовує перервані дії, ніж завершені.



Не обіцяйте собі нереального

2. Вчіться керувати емоціями. Часто ми відкладаємо справи, тому що "не в дусі", або тому що чекаємо натхнення. Вибратися з кола відмовок непросто. Швидше за все, ви ухиляєтеся від справ, які приносять вам негативні емоції. Чесно собі в цьому зізнайтеся і визначте, що саме вас лякає. Як довели вчені, люди, які керують своїми емоціями, рідше прокрастинують.

3. Не всі зволікання та запізнення – це прокрастинація. Канадський психолог Мохсен Хагбін розділив труднощі, пов'язані з тайм-менеджментом, на категорії. Серед них є неминучі, однак є і ті, що пов'язані з особливостями мотивації (людину підстьобує стрес і вона робить все в останню хвилину) або схильністю до гедонізму (на першому місці задоволення, а справи почекають). Іноді нам дійсно потрібно відкласти якесь завдання, щоб краще з ним впоратися.



Перенесення справ допомагає їх краще виконати

4. Практикуйте "структуровану" прокрастинацію. Цей метод в 1996 році запропонував Джон Перрі – професор філософії Стенфордського університету. Найскладніше і термінове завдання потрібно помістити в початок списку. Ви і будете його уникати, зате переробите безліч дрібних, не менш важливих справ. Перрі відзначає, що прокрастинатори, які намагаються мінімізувати кількість завдань, припускаються помилки: адже тоді їм нема на що відволікатися, і вони перетворяться у звичайних ледарів.

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5. Візуалізуйте себе в майбутньому. У новорічних обіцянках ми уявляємо себе продуктивними і енергійними, а потім придумуємо причини провалу. Психолог з Карлтонського університету в Канаді Ев-Марі Блуін-Хадон придумала 10-хвилинну вправу на кшталт медитації для всіх, хто хоче стати кращою версією себе. Суть вправи у тому, щоб подивитися на себе в майбутньому, як на персонажа фільму, і подумати, що робити вже зараз, щоб наблизитися до цього образу.



Уявляєте, що буде, якщо ви щось не зробите

6. Готуйтеся до моменту "гори все!" Вченим відомо щонайменше 93 способи змінити людську поведінку. Психолог Томас Уебб рекомендує один з них: метод "якщо – тоді". Одного разу сила волі вас підведе, вам захочеться кинути корисні звички і повернутися до старої знайомої – прокрастинації. На цей випадок у вас повинен бути план. Пропуски в реченні "якщо я зроблю / не зроблю ... – тоді ..." кожен заповнює сам.

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7. Перестаньте себе звинувачувати. Всі вже пережили, що ви колись провалили дедлайн або запізнилися на важливу зустріч. Час подумати про майбутнє.

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