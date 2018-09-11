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Як бюджетний смартфон Ulefone Armor X розбив каміння: красномовне відео

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Ulefone Armor X не розбивається, не тоне, а також працює за наднизьких і надвисоких температур
Ulefone Armor X не розбивається, не тоне, а також працює за наднизьких і надвисоких температур / Gizmochina

Бюджетний смартфон Ulefone Armor X вражає не лише ціною, а й характеристиками та ударостійкістю. Щодо останнього, то розробники провели краш-тест, за результатами якого можна пересвідчитись у підвищеному рівні виживання цього гаджету.

Відповідний ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі бренду Ulefone.

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На кадрах видно, як смартфон спершу кидають зі сходів донизу та він пролітає кілька прольотів, ударяючись об землю. До слова, під час одного з таких випробувань відкололася частина кам’яної сходинки, натомість з телефоном нічого не сталося.

Крім того, гаджет кидали на асфальт, але і після цього він "вижив" і залишився фактично без подряпин.

Додамо, що він ще є повністю захищеним від води за стандартом IP68 та може пробути на глибині до півтора метра протягом 1,5 години, а також працюватиме навіть за температури від -40 до +80 градусів за Цельсієм.

Відео краш-тесту смартфону Ulefone Armor X

 

Зазвичай ударостійкі смартфони мають доволі скромні технічні характеристики, але це не той випадок. Так, Ulefone Armor X отримав 5,5-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 18: 9 і роздільною здатністю 1440x720 пікселів, чотирьохядерний процесор MediaTek MT6739, 2 ГБ оперативної та 16 ГБ з можливістю розширення вбудованої пам’яті.

Крім того, пристрій може похвалитися акумулятором на 5 500 мАг, якого, як запевняє виробник, має вистачити на кілька днів роботи без підзарядки. Водночас смартфон підтримує швидку дротову зарядку потужністю у 10 Вт і бездротову за поширеним стандартом Qi.

Також його оснащено подвійною основною камерою на 13 Мп, яка підтримує портретний режим з розмиванням заднього фону. А для шанувальників музики приємним бонусом стане виділений аудіочіп AW8736 і, куди ж без нього, гучний динамік.

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Ulefone Armor X, телефон, смартфон, витривалість, міцність, краш-тест
Ulefone Armor X може дати фору багатьому сучасним апаратам не лише за міцністю, але й за характеристиками 

Щодо способів розблокування, то розробники Armor X запропонували як сканер відбитків пальців на правій грані, так і функцію розпізнавання обличчя. Стане в нагоді і модуль NFC, що дозволяє за допомогою апарату оплачувати покупки через систему Google Pay.

До слова, ціна Ulefone Armor в офіційному магазині виробника на AliExpress становить близько 3 600 гривень.

Нагадаємо. нещодавно компанія Ulefone відкрила для передзамовлення свій броньований смартфон Armor 5. Так, пристрій має безрамковий екран і виріз угорі, а ціна його складає трохи менше ніж 200 доларів (5400 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Смартфони
Джерело: 24 канал
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