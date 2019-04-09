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      Як бюджетно облаштувати квартиру в стилі хюге у звичайній хрущовці: поради дизайнера

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      Мінімалізм – один з найтрендовіших стилів в дизайні інтер'єру. А як стримано і затишно облаштувати власне помешкання, якщо ви живете в звичайній українській хрущовці?

      Нерухомість 24 поспілкувалась з дизайнеркою інтер'єрів Яриною Титик. Разом з власною дизайнерською студією вона має досвід облаштування інтер’єру у квартирі площею 43 метра квадратних в одній із хрущовок Львова. Між собою дизайнери так і називали цей проект – "хрущик".

      Дивіться також: Натхненні кольором: сміливий проект сучасних апартаментів у Львові від українських дизайнерів

      Перепланування і розширенння простору

      Власники квартири просили зробити красивий інтер'єр "під здачу" за мінімальні кошти.

      За словами Ярини Титик, ця квартира є прекрасним прикладом, як використовуючи бюджетні меблі, плитку та інші матеріали можна зробити неймовірно затишний інтер'єр.

      інтерєр дизайн квартира львів хрущовка
      Замовники просили сучасний інтер'єр за мінімальні гроші//Фото: tytyk architects

      Трохи часу зайняло перепланування – його намагались продумати таким чином, щоб квартира невеликою площею виглядала більш просторо. Ванну вирішили об'єднати з санвузлом, а кухню з вітальнею.

      дизайн інтер'єр ванна туалет хюге Львів
      Ванну вирішили об'єднати з санвузлом//Фото: tytyk architects

      Як краще умеблювати помешкання?

      Не завжди вигідно купувати готові меблі, особливо, якщо маєте на меті оновити інтер'єр у помешканні "не на всі гроші".

      Готові меблі можуть не підійти ідеально саме до вашого планування, особливо, коли йдеться про невеликі квартири.

      Дизайнерка радить 90% меблів робити під замовлення – це економить багато часу, а ціна переважно виходить така ж, як і за меблі з магазину.

      інтерєр дизайн меблі хюге квартира львів
      90% меблів краще робити під замовлення//Фото: tytyk architects

      Облаштування квартири невеликої площі – це свого роду гра в "тетріс" – меблі треба розставити так, щоб вмістити якнайбільше, а місця зайняти якнайменше.

      Читайте також: 10 способів, як легко зонувати простір у помешканні

      Простір у спальні львівської хрущовки зуміли облаштувати таким чином, що у ніші за ліжком вдалось ще вмістити повноцінний гардероб.

      інтерєр дизайн декор спальня меблі
      За ліжком у спальні вдалось вмістити повноцінний гардероб//Фото: tytyk architects

      Елементи декору краще замовляти з популярних китайських інтернет-магазинів. Наприклад, оригінальне панно на стіні над диваном з коркового дерева обійдеться у 400-500 гривень.

      дизайн інтерєр декор меблі хрущовка львів
      Елементи декору можна замовити в популярних інтернет-магазинах//Фото: tytyk architects

      інтерєр дизайн квартира схема хрущовка Львів
      Перепланування квартири площею 43 м кв у хрущовці у Львові//Фото: tytyk architects

      Як облаштувати простір маленької кухні – читайте 5 практичних порад.

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      Теги: Новини нерухомості Фотоновини Новини нерухомості України Дизайн Декор і дім Ідеї для інтер'єру Поради
      Джерело: 24 канал
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