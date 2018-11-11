Як часто можна пити алкоголь: відповідь медиків

Часте споживання алкоголю шкідливе для організму та збільшує ризик захворюваності у людей. Проте, за словами медиків, якщо його вживати у дозволеній кількості та не кожного дня, шкоди для здоров’я не буде.

Правилами вживання алкоголю поділилися британські лікарі, передає Daily Mail.

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Медики підкреслюють, що найперше – не можна пити щодня, повинна бути перерва між прийомами алкоголю. Особливо важливо дотримувати "паузу тверезості" людям старше 40 років.

Навіть один безалкогольний день на тиждень дасть шанс організму очиститися,

– наголошують медики.

Друге правило – не можна виходити за рамки допустимої денної дози. Для кожної людини вона своя, але за словами фахівців, в середньому можна випивати не більше 14 порцій спиртних напоїв на тиждень.

За розрахунками британських вчених, 14 порцій алкоголю - це три літри пива міцністю 4%, шість келихів вина по 175 мілілітрів, або 14 чарок міцних 40-градусних напоїв об'ємом 25 мілілітрів.

При цьому медики акцентують, що регулярне вживання алкоголю провокує проблеми зі сном, розвиток гіпертонії і підвищену схильність до раку.

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