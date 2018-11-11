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      Як часто можна пити алкоголь: відповідь медиків

      930 Читать новость на русском
      Як правильно для здоров'я вживати алкоголь
      Як правильно для здоров'я вживати алкоголь / Фото з відкритих джерел

      Часте споживання алкоголю шкідливе для організму та збільшує ризик захворюваності у людей. Проте, за словами медиків, якщо його вживати у дозволеній кількості та не кожного дня, шкоди для здоров’я не буде.

      Правилами вживання алкоголю поділилися британські лікарі, передає Daily Mail.

      Читайте також: Як алкоголь знущається над організмом: 10 страшних наслідків зловживання спиртним

      Медики підкреслюють, що найперше – не можна пити щодня, повинна бути перерва між прийомами алкоголю. Особливо важливо дотримувати "паузу тверезості" людям старше 40 років. 

      Навіть один безалкогольний день на тиждень дасть шанс організму очиститися,
      – наголошують медики. 

      Друге правило – не можна виходити за рамки допустимої денної дози. Для кожної людини вона своя, але за словами фахівців, в середньому можна випивати не більше 14 порцій спиртних напоїв на тиждень. 

      За розрахунками британських вчених, 14 порцій алкоголю - це три літри пива міцністю 4%, шість келихів вина по 175 мілілітрів, або 14 чарок міцних 40-градусних напоїв об'ємом 25 мілілітрів. 

      via GIPHY

      При цьому медики акцентують, що регулярне вживання алкоголю провокує проблеми зі сном, розвиток гіпертонії і підвищену схильність до раку.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
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