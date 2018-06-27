Як часто потрібно мити волосся: 3 основних фактори

Вчені неодноразового наголошували на тому, що волосся необхідно мити до 2 разів на тиждень, проте все залежить від індивідуальних факторів.

Проте це правило для тих, хто не має проблем з генетикою та гормональних збоїв, пише Science Alert.

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Дерматолог Кайзер Мірмірані пояснює, що саме гормони відповідають за збільшення вироблення шкірного сала у період статевого дозрівання.



Часте миття волосся сприяє підвищенню активності сальних залоз на шкірі голови. У цьому переконаний директор медичного центру Лінн Годберг. Все тому, що часті процедури висушують шкіру голови.

Експерти назвали три основних фактори, які визначать, як часто необхідно мити волосся.

Тип шкіри – при надто жирній чи надто сухій шкірі потрібно мити волосся двічі чи раз на тиждень.

Від частоти миття залежить текстура волосся. Якщо у людини товста волосина чи кучеряве волосся, то це уповільнює поширення шкірного сала. Людям з таким типом волосся рекомендують мити його раз на тиждень. Людям з прямим волоссям цю процедуру необхідно робити два рази або більше.



При укладанні чи обробці волосся його необхідно мити рідше.