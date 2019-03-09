Щодня чи раз в рік: як часто треба прибирати вдома – інфографіка

Чи знаєте Ви, наскільки часто слід змінювати простирадла або чистити посудомийну машину. Експерти визначили, як часто потрібно прибирати вдома, аби техніка та меблі прослужили якнайдовше.

Прибирання – це не лише помити підлогу чи пропилососити килими. Є ще дуже багато важливих дрібних нюансів, які зайняті люди часом просто попускають.

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Як часто слід мити духовку чи протирати від пилу лампочки? На це питання відповіли спеціалісти з Інституту хорошого ведення господарства та навіть склали чіткий перелік домашніх справ та частоти їх проведення.

Усю хатню роботу вони розділили на кілька груп, залежно від регулярності.

Нерухомість 24 зібрала поради фахівців у зрозумілій інфографіці.



Як часто треба прибирати вдома: інфографіка