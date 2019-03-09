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      Щодня чи раз в рік: як часто треба прибирати вдома – інфографіка

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      Як часто треба прибирати вдома
      Як часто треба прибирати вдома / Getty images

      Чи знаєте Ви, наскільки часто слід змінювати простирадла або чистити посудомийну машину. Експерти визначили, як часто потрібно прибирати вдома, аби техніка та меблі прослужили якнайдовше.

      Прибирання – це не лише помити підлогу чи пропилососити килими. Є ще дуже багато важливих дрібних нюансів, які зайняті люди часом просто попускають.

      Читайте також: Як зробити весняне прибирання легким і приємним: 9 лайфхаків

      Як часто слід мити духовку чи протирати від пилу лампочки? На це питання відповіли спеціалісти з Інституту хорошого ведення господарства та навіть склали чіткий перелік домашніх справ та частоти їх проведення.

      Усю хатню роботу вони розділили на кілька груп, залежно від регулярності.

      Нерухомість 24 зібрала поради фахівців у зрозумілій інфографіці.

      прибирання вдома інфографіка
      Як часто треба прибирати вдома: інфографіка 

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      Теги: LifeStyle Новини нерухомості Здорове життя Поради Інфографіка Декор і дім
      Джерело: 24 Канал
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