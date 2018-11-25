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      Як часто потрібно відвідувати туалет: вчені навзали норму

      810 Читать новость на русском
      Як часто потрібно відвідувати туалет
      Як часто потрібно відвідувати туалет / unsplash.com

      Лікар розповів, чому дехто має регулярну потребу випорожнити сечовий міхур, і скільки разів на день відвідування туалету є нормою.

      Зі слів доктора медичних наук, професор Рошині Раджапакса, в середньому людина відчуває позиви до сечовипускання 6-8 разів на день, але цілком нормально – десь від 4 до 10 разів, передає Нealth.

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      Як часто хочеться сходити "по-маленькому" – залежить від багатьох факторів: віку, розміру сечового міхура, кількості випитої рідини (зокрема, алкоголю та кофеїну).

      via GIPHY

      Як відомо, кава змушує частіше "бігати" до вбиральні. Якщо ви помічаєте, що все ж таки частіше ходите до туалету, ніж зазвичай, варто звернутися до лікаря.

      Раптові позиви помочитися, приміром серед ночі, можуть бути ознакою гіперактивного сечового міхура. Такий стан вказує на те, що м'язи стінок органа спазмовані і це провокує необхідність його випорожнити, навіть коли об’єм сечі невеликий. Аби не прокидатися серед ночі – можна почати практикувати вправи Кегеля, направлені на зміцнення та тренування м’язів промежини.

      Якщо є дискомфорт, який зникає після випорожнення, імовірно, у людини інтерстиціальний цистит, також відомий як синдром хворобливого сечового міхура. Тож якщо ви помітили щось незвичне у відвідуванні туалету – обов'язково підіть до лікаря.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Медицина
      Джерело: 24 Канал
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