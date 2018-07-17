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Як часто потрібно жінкам мити інтимну зону: основні правила

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Як часто потрібно жінкам мити інтимну зону
Як часто потрібно жінкам мити інтимну зону / brazilianestheticclinics.com

Інтимна зона жінка потребує особливого догляду, оскільки при неправильному догляді можна допомогти потрапити інфекціям у середовище.

Найкраще мити інтимну зону один раз в день, пише Likar.info.

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Однак в деяких особливих випадках важливо робити це частіше:

– Під час менструального циклу;

– при наявності проблем з травленням, такі як діарея або нетримання сечі;

– коли дуже жарко і ви багато потієте;

– якщо ви виконуєте спеціальні медичні призначення через інфекцію або лікування.

Як часто потрібно жінкам мити інтимну зону
Як часто потрібно жінкам мити інтимну зону

Основні правила догляду за інтимною зоною

При митті інтимної зони використовуйте чисту воду кімнатної температури, виконуйте рухи рукою зверху вниз у напрямку до прямої кишки. Намагайтеся не використовувати мило. Оскільки воно сушить слизову оболонку. При очищенні цієї області не слід використовувати мочалку, тому, що вона може стати переносником бактерій.

Підмивайтеся лише ззовні статевих органів. Не варто використовувати протигрибкові креми, таблетки, спринцювання при свербінні чи виділенням, якщо вам не призначив лікар.

Не варто використовувати протигрибкові креми
Не варто використовувати протигрибкові креми

Не варто брикати антисептичний аерозоль, він здатний обпалити і порушити чутливість слизової.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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