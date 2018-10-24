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      Як часто приймати душ: фактори, які потрібно враховувати

      2292 Читать новость на русском
      Як часто приймати душ
      Як часто приймати душ / pro.hansgrohe.ru

      Одні ходять в душ кожного ранку та вечора, інші ж приймають водні процедури лише кілька разів на тиждень.

      На думку вчених, приймати душ цілком достатньо один раз на 2-3 дні, оскільки часте миття порушує мікробіом на поверхні шкіри, а це знижує імунний захист організму.

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      Якщо рідше приймати душ – бактерії і бруд будуть швидко накопичуватись, передає Сosmo. Окрім того, якщо занадто часто митися – шкіра стане сухою і можуть з'явитися запальні процеси.

      Але варто зважати і на індивідуальні фактори, які допоможуть скорегувати частоту відвідування душу.

      via GIPHY

      1. Піт може викликати появу прищиків і запалень, особливо, якщо ви займались у залі з макіяжем. Тому після фізичних навантажень потрібно відразу ж помитися.

      2. У вологому кліматі бактерії розмножуються швидше і митися потрібно частіше. 

      3. Нефільтрована жорстка вода містить різні мінерали, шкідливі для шкіри, через що вона може стати сухою і запаленою. 

      4. Мити голову рекомендовано раз на 2-3 дні, жирне волосся можна частіше, сухе – рідше.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Поради Гігієна Краса
      Джерело: 24 Канал
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