Одні ходять в душ кожного ранку та вечора, інші ж приймають водні процедури лише кілька разів на тиждень.

На думку вчених, приймати душ цілком достатньо один раз на 2-3 дні, оскільки часте миття порушує мікробіом на поверхні шкіри, а це знижує імунний захист організму.

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Якщо рідше приймати душ – бактерії і бруд будуть швидко накопичуватись, передає Сosmo. Окрім того, якщо занадто часто митися – шкіра стане сухою і можуть з'явитися запальні процеси.

Але варто зважати і на індивідуальні фактори, які допоможуть скорегувати частоту відвідування душу.

1. Піт може викликати появу прищиків і запалень, особливо, якщо ви займались у залі з макіяжем. Тому після фізичних навантажень потрібно відразу ж помитися.

2. У вологому кліматі бактерії розмножуються швидше і митися потрібно частіше.

3. Нефільтрована жорстка вода містить різні мінерали, шкідливі для шкіри, через що вона може стати сухою і запаленою.

4. Мити голову рекомендовано раз на 2-3 дні, жирне волосся можна частіше, сухе – рідше.

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