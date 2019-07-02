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      Як часто в Україні підробляють гроші і які саме: цікаві дані

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      Кількість фальшивих грошей в Україні зменшується
      Кількість фальшивих грошей в Україні зменшується / НБУ

      Загальна кількість фальшивих купюр в Україні не є значною, проте вони все ж є. Серед них найбільше підробляють купюри номіналами 500, 200, 100 і 50 гривень старого зразка.

      А от фальшивки банкнот нового зразка – це рідкість, оскільки вони мають надійніший захист. Навіть якщо трапляються підробки, то фальшивомонетники припускаються грубих помилок в імітації грошей, які помітні неозброєним оком. Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко в інтерв'ю УНІАН

      Читайте також: На скільки зросли доходи українців: статистика

      За його словами, в Україні зберігається позитивна тенденція щодо зменшення кількості фальшивих купюр. Якщо у 2017 році на мільйон справжніх банкнот було 3,6 підробки, то на кінець 2018 року на один мільйон справжніх банкнот припадає всього 2,5 штуки фальшивок.


      Українську гривню підробити непросто

      З 25 жовтня українцям доведеться остерігатись ще однієї підробки – Нацбанк вводить банкноту номіналом 1000 гривеньБанкнота стане найбільш платоспроможною в Україні, відтак охочі нажитися будуть. 

      Які ще нововведення стосовно банкнот та монет запланував Нацбанк у 2019 році – читайте тут

      Найчастіше в Україні підроблені гроші збувають через каси закладів швидкого харчування, супермаркетів, метрополітен. Якщо в людини виникли сумніви щодо справжності грошей, то вона може звертатися в банки України. Банкноти скеровують на дослідження в уповноважені підрозділи НБУ. Підроблені гроші вилучають без відшкодування їх вартості. Інформацію про вилучення повідомляють до поліції для проведення розслідувань.

      Цікавий фактЕксперти стверджують, що підробити українську гривню доволі непросто. Банкноти мають більше ступенів захисту, ніж долари чи євро.

      Як розпізнати фальшиві гривні: корисні поради експертів – дивіться у короткому відео

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші НБУ Шахрайство Гривня Статистика
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