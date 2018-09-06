00:06
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 19°C
  • субота
    18°C 16°C
  • неділя
    24°C 15°C
  • понеділок
    21°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як Чемерову вдається розширювати радіоформати

35 Читать новость на русском
Сашко Чемеров з 1998-го – в музіндустрії
Сашко Чемеров з 1998-го – в музіндустрії

Український продюсер і музикант Сашко Чемеров розповів, як намагається інкрустувати нову музику в радіоформати.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Українські музиканти просто бояться виходити з своїх коробок, – фронтмен Димна Суміш і The Gitas

Чемеров у музіндустрії – з 1998-го. Продюсер співпрацював з відомими українськими та російськими поп-виконавцями: Антоном Пирожковим, Ранєтками, Quest Pistols, а зараз продюсує Агонь. Кліпи на його пісні набирають десятки мільйонів переглядів у Youtube.

Радіоформати дозволяють певний розмір нового, а все інше має бути форматом, який, як то кажуть, всі зможуть слухати і ніхто від того не напрягатиметься. Себто, нічого нового, нічого модного. Що я роблю? Я вкладаю у попсові пісні нові популярні стилі. Актуальну нову музику "вставляю" у попсову музику і тим самим розширюю формат радіо. Пирожков зараз звучить на всіх радіо. Ми змінюємо формат, 
 –  прокоментував Чемеров.

Читайте також: "Забити "Quest Pistols": продюсер гурту "Агонь" розповів, чим восени дивуватимуть фанів

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 6 вересня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головная боль для Кремля, или Что происходит с российскими банками в Украине
6 вересня, 23:00 Головная боль для Кремля, или Что происходит с российскими банками в Украине
Сергій Фурса
Головні новини 6 вересня: аварії з вертольотами, еколихо в Криму набирає обертів
6 вересня, 22:34 Головні новини 6 вересня: аварії з вертольотами, еколихо в Криму набирає обертів
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
6 вересня, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Що означає приїзд представника місії МВФ для українців?
6 вересня, 21:53 Що означає приїзд представника місії МВФ для українців?
Микола Давидюк
Золоті злитки проти усних зауважень: чому тендери на Prozorro обсіли "схематозники"
6 вересня, 21:00 Золоті злитки проти усних зауважень: чому тендери на Prozorro обсіли "схематозники"
Віталій Шабунін
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Українська зірка Ольга Куриленко знялася для Harper`s Bazаar: стильні фото
9 листопада 2017 , 17:18
В Україні підвищили мінімальні ціни на алкоголь
 5 вересня , 13:19
Топ-новини: Епопея з трансфером форварда "Динамо", результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
 25 лютого 2017 , 07:30
Власник "Чорноморця" отримав більше 11,5 млн грн доходів за рік та майже на таку ж суму зробив подарунків дружині
 3 квітня 2017 , 09:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук