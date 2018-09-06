Як Чемерову вдається розширювати радіоформати

Український продюсер і музикант Сашко Чемеров розповів, як намагається інкрустувати нову музику в радіоформати.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Українські музиканти просто бояться виходити з своїх коробок, – фронтмен Димна Суміш і The Gitas

Чемеров у музіндустрії – з 1998-го. Продюсер співпрацював з відомими українськими та російськими поп-виконавцями: Антоном Пирожковим, Ранєтками, Quest Pistols, а зараз продюсує Агонь. Кліпи на його пісні набирають десятки мільйонів переглядів у Youtube.

Радіоформати дозволяють певний розмір нового, а все інше має бути форматом, який, як то кажуть, всі зможуть слухати і ніхто від того не напрягатиметься. Себто, нічого нового, нічого модного. Що я роблю? Я вкладаю у попсові пісні нові популярні стилі. Актуальну нову музику "вставляю" у попсову музику і тим самим розширюю формат радіо. Пирожков зараз звучить на всіх радіо. Ми змінюємо формат,

– прокоментував Чемеров.

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